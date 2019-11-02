Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
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с чего всё началось
Ранее в СКР сообщали
, что сотрудник охранного предприятия «Святогоръ», охранявший детсад, беспрепятственно пустил в помещение незнакомца, приняв за родителя.
Рамблер06:52

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В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника

Газета.Ru09:01

В Нарьян-Маре арестовали впустившего мужчину с ножом в детсад охранника

РБК06:38

Охранник детского сада в Нарьян-Маре заключён под стражу

RT на русском05:39

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Взгляд.ру05:59

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

РИА Новости05:54

Пустивший убийцу охранник детского сада в Нарьян-Маре арестован

Московский Комсомолец05:58

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Известия07:09
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Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

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Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

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В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков

Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.
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Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при

Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Названы самые жуткие монстры в истории кино

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Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
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