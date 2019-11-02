с чего всё началось

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

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