с чего всё началось

Жители Нарьян-Мара, шокированные убийством 6-летнего ребенка в детском саду в четверг, приносят к месту трагедии цветы и игрушки, сообщили в администрации округа. "Сейчас жители Ненецкого округа приносят к месту трагедии цветы и игрушки", - сообщили в администрации.

В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

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