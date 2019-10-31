В Нарьян-Маре, в Ненецком автономном округе (НАО), мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей. Изначально об этом сообщали портал Nao24 со ссылкой на собственного корреспондента и ГТРК «Поморье».

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

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