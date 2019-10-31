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РБКВ Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей. Изначально об этом сообщали портал Nao24 со ссылкой на собственного корреспондента и ГТРК «Поморье».
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СК опубликовал видео с задержанным Денисом Поздеевым, убившим ребенка в Нарьян-Маре
Ненецкое информационное агентство - 2410:44
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Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
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Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
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Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.