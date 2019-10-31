В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей. Изначально об этом сообщали портал Nao24 со ссылкой на собственного корреспондента и ГТРК «Поморье».

Политика В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

Гаджеты IFixit: наушники AirPods Pro невозможно отремонтировать По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.

Политика В ДНР подтвердили дату начала разведения сил в Петровском Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк может находиться за границей Отсюда и появилось предположение, что Анастасия Заворотнюк находится за границей. Ее слишком хорошо скрывают от объективов фотоаппаратов.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Армия и оружие В Крыму и в Калининграде формируют две новые авиационные дивизии Министерство обороны России сформирует к январю 2020 года на территории Крымского полуострова и в Калининградской области две новые авиационные дивизии, сообщает 30 октября газета «Известия» со ссылкой на российское военное ведомство.

Кино Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер» Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.

Политика Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.

Общество Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".

Экономика ЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.).