Происшествия

РБКРБКВ Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей. Изначально об этом сообщали портал Nao24 со ссылкой на собственного корреспондента и ГТРК «Поморье».
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