Происшествия

ИзвестияИзвестияМужчина убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре мужчина напал с ножом на шестилетнего мальчика в детском саду. Ребенок скончался на месте происшествия, сообщает в четверг, 31 октября, портал 29.ru. Журналисты уточняют, что злоумышленник был задержан.
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Принял ребёнка за демона: во время тихого часа в садике Нарьян-Мара зарезали ребёнка — подробности

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Правоохранители провели обыск в квартире мужчины, убившего ребенка в детсаду Нарьян-Мара

ТАСС10:45

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

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В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

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Подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре назначат экспертизу

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