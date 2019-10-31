Происшествия
РИА НовостиВ Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Жителя Нарьян-Мара задержали за убийство шестилетнего мальчика, сообщает Следственный комитет. По данным местных СМИ, ЧП произошло в детском саду "Сказка" на улице 60 лет СССР. Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
Читать в источнике
Оценить334
Подробнее о событии
Показать все источники
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребёнка в Нарьян-Маре
Ненецкое информационное агентство - 2409:26
«Это приказали сделать голоса». Мужчина, убивший ребёнка в Нарьян-Маре, сообщил причину резни
Новости Архангельска 29.ru09:37
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Политика
Захарова ответила на отказ Болгарии предоставить визу военному атташе
Напомним, ранее Россия получила официальное уведомление от Болгарии об отказе в предоставлении визы работнику, который должен был занять пост атташе по вопросам обороны в посольстве России в Софии, передает ТАСС.
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Квартиры-студии площадью 11,1 и 11,6 кв. м фигурируют в проектах новых домов в столичных районах Западное Дегунино и Нижегородский соответственно.
Общество
В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
Музыка
Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева
В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Игры
Новые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении
Компания Nvidia в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовала три новых скриншота PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении.
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.
Общество
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
Политика
США планируют обновить исключение из санкций против Ирана
Вашингтон планирует обновить исключение из санкций, которые запрещают компаниям не из США сотрудничать с Организацией по атомной энергии Ирана.
Политика
Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.
Происшествия
При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек
Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Футбол
Гатти: Чтобы стать лучшим, Месси нужно перейти в «Реал»
Криштиану перешел в лучший клуб мира. Месси играет дома, на поле, где все создано для его комфорта.
Гаджеты
IFixit: наушники AirPods Pro невозможно отремонтировать
По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Политика
Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения
Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
Кино
Тимур Бекмамбетов высказал слова критики в адрес BadComedian
ИА "Ореанда-Новости" Российский режиссёр, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов раскритиковал деятельность кинокритика Евгения Баженова, более известного широкой общественности как BadComedian.
Футбол
Новость о возвращении Ибрагимовича в Испанию оказалась шуткой
Во вторник 29 октября Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович записал видеопослание, в котором заявил, что возвращается Испанию, не уточняя каких-либо подробностей.
Политика
Путин прибыл в Венгрию с визитом
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
АвтоВАЗ презентовал первую партию Lada 4x4 нового поколения.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Экономика
Чубайс заявил, что «Роснано» может избавиться от своей доли в Tesla
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что компания, скорее всего, продаст свою долю в американском производителе электромобилей Tesla при выгодной цене акций.