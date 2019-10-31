Жителя Нарьян-Мара задержали за убийство шестилетнего мальчика, сообщает Следственный комитет. По данным местных СМИ, ЧП произошло в детском саду "Сказка" на улице 60 лет СССР. Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

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