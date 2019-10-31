Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

Жителя Нарьян-Мара задержали за убийство шестилетнего мальчика, сообщает Следственный комитет. По данным местных СМИ, ЧП произошло в детском саду "Сказка" на улице 60 лет СССР. Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
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Принял ребёнка за демона: во время тихого часа в садике Нарьян-Мара зарезали ребёнка — подробности

Новости Архангельска 29.ru12:35

Кадры с места убийства 6-летнего мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

РЕН ТВ08:55

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

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В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

РИА Новости08:57

Психолог дал советы родителям после нападения в детсаду в Нарьян-Маре

Известия10:55

Россиянин зарезал ребенка в детском саду

Lenta.ru10:23

Правоохранители провели обыск в квартире мужчины, убившего ребенка в детсаду Нарьян-Мара

ТАСС10:45
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
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Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов

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Росбалт вчера в 11:05
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Вратарь «Зенита» Александр Васютин рассказал, почему решил вернуться в клуб из Санкт-Петербурга после выступления за норвежский «Сарпсборг 08».
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Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

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Газета.Ru 15:12
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Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
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Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян

На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Lenta.ru 13:48
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В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК 14:46
Наука

В Японии научились диагностировать шизофрению по волосам

Японские ученые нашли связь между шизофренией и состоянием сероводорода в мозге.
Мойка78 29 октября в 07:24
Армия и оружие

Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

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Асад прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии

Президент Сирии Башар Асад оценил меморандум, который заключили главы России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган по урегулированию ситуации в арабской республике.
Политика Сегодня 15:26
Политика

Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу

По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Газета.Ru 13:24
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
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Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
RT на русском 12:57
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Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
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В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Армия и оружие

Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО

Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
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Авто

Эксперты разъяснили, надо ли клеить знак «Шипы» в этом году

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Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

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Елизавета II подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборов

Билль о проведении 12 декабря досрочных выборов в Соединенном Королевстве обрел законную силу.
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Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
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Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру

«Сегодня Россия усердно работает над навязыванием вариантов своей системы ПВО С-400 по всему миру, в то время как Китай поставляет всё, начиная с бронетранспортеров и заканчивая вооруженными беспилотниками», — сказал Купер.
Известия 13:08
Происшествия

Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка

Российская газета 13:36
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Врачи рассказали, как сердце предупреждает о развитии рака

Ученые из клиники Майо (США) выяснили, что о развитии онкологического заболевания в организме может предупреждать и сердце.
Вечерний курьер 05:35
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Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году

Завод мощностью 3 млн т в год начали строить в 1979 году при содействии СССР. На эти цели было направлено $8 млрд.
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Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
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Бакаев: дерби против ЦСКА в Кубке России для нас желанное, ждем матч

Футболисты московского "Спартака" с нетерпением ждут матча четвертьфинала Кубка России против столичного ЦСКА, единственной проблемой является то, что игра состоится только весной 2020 года, заявил полузащитник "красно-белых" Зелимхан Бакаев.
РИА Новости 15:42
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