Происшествия
Вести.RuВ Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля
В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО). Накануне, 8 марта, полицейского нашли мертвым в его квартире.
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Экономика
Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть
Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
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Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Общество
В Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
За сутки в Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Единоборства
Адесанья отстоял титул UFC, победив по очкам Ромеро
В главном бою вечера, прошедшем в неспешном темпе, чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья взял верх по очкам над кубинцем Йоэлем Ромеро.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Футбол
Акинфеев отбил пенальти в исполнении Еременко
На 21-й минуте Акинфеев отразил пенальти в исполнении Романа Еременко.
Общество
Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено
Экономика
Бумаги российских компаний рухнули на Лондонской бирже
Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Технологии
Названы способы, как защитить банковскую карту от мошенников
Существуют разные способы для похищения денег россиян. Мошенники могут воспользоваться данными банковских карт.
Общество
Погибший в бане с сухим льдом жил втроем с женой и любовницей
Политика
После присяги Гани пообещал освободить талибов
После церемонии инаугурации Ашраф Гани пообещал во вторник выпустить на свободу пленных членов движения "Талибан" (запрещено в РФ), подписав соответствующий приказ.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Экономика
Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ
Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Хоккей
ХК «Салават Юлаев» и «Авангард» встретятся в пятом матче серии
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» 9 марта в рамках серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции проведёт пятый матч с омским «Авангардом».
Здоровье
Составлен рейтинг полезности молочных продуктов
Экономика
В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова повторила трюк Мэрилин Монро с поднятой юбкой
Дарья Мельникова скопировала популярную позу Мэрилин Монро с поднятой ветром юбкой.
Экономика
Американские биржевые фьючерсы рухнули следом за нефтью
Фьючерсы главных биржевых индексов США рухнули после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, передает CNN.
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Общество
Покушение совершено на премьер-министра Судана
На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.