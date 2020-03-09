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Экономика Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.

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Политика После присяги Гани пообещал освободить талибов После церемонии инаугурации Ашраф Гани пообещал во вторник выпустить на свободу пленных членов движения "Талибан" (запрещено в РФ), подписав соответствующий приказ.

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