Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО). Накануне, 8 марта, полицейского нашли мертвым в его квартире.
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СК проверит обстоятельства смерти начальника отдела наркоконтроля УМВД России по НАО

ТАСС04:55

Главу наркоконтроля Ненецкого автономного округа нашли мертвым у себя дома

Интерфакс04:43

Источник: главу отдела наркоконтроля УМВД по НАО обнаружили мертвым

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Газета.Ru04:27

Главу наркоконтроля НАО нашли мертвым у себя дома

Московский Комсомолец04:54

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Lenta.ru06:15

В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

Вести.Ru05:04
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Экономика

Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть

Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
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Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

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В Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

За сутки в Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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На 21-й минуте Акинфеев отразил пенальти в исполнении Романа Еременко.
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Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено

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Бумаги российских компаний рухнули на Лондонской бирже

Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%.
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Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
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Технологии

Названы способы, как защитить банковскую карту от мошенников

Существуют разные способы для похищения денег россиян. Мошенники могут воспользоваться данными банковских карт.
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Общество

Погибший в бане с сухим льдом жил втроем с женой и любовницей

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После присяги Гани пообещал освободить талибов

После церемонии инаугурации Ашраф Гани пообещал во вторник выпустить на свободу пленных членов движения "Талибан" (запрещено в РФ), подписав соответствующий приказ.
Вести.Ru 07:46
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
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Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru 01:28
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Первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме попало в Сеть

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Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ

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Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Хоккей

ХК «Салават Юлаев» и «Авангард» встретятся в пятом матче серии

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» 9 марта в рамках серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции проведёт пятый матч с омским «Авангардом».
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Составлен рейтинг полезности молочных продуктов

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В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
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Шоу-бизнес

Дарья Мельникова повторила трюк Мэрилин Монро с поднятой юбкой

Дарья Мельникова скопировала популярную позу Мэрилин Монро с поднятой ветром юбкой.
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Экономика

Американские биржевые фьючерсы рухнули следом за нефтью

Фьючерсы главных биржевых индексов США рухнули после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, передает CNN.
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Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
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Общество

Покушение совершено на премьер-министра Судана

На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.
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Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

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