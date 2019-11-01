Происшествия
ИзвестияВ Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду ребенка
На городском кладбище Нарьян-Мара в субботу, 2 ноября, состоялись похороны шестилетнего мальчика, убитого в детском саду «Сказка». Об этом ТАСС сообщила омбудсмен по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галина Гуляева. «Похороны прошли в полной тишине, люди плакали», — отметила она.
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с чего всё началось
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.РИА Новостивчера в 10:04
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Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
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HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии
По ее данным, средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям — 45288 руб. Подборка "дорогих" вакансий начинается зарплатой от 300 тыс. руб. Заканчивается — от 100 тыс. руб. Самая высокооплачиваемая вакансия - - "ведущий iOS разработчик" — Москва, от 300 тыс. руб. до вычета налогов.
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Российская газета 11:35
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Blizzard анонсировала Diablo IV
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