Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду ребенка

На городском кладбище Нарьян-Мара в субботу, 2 ноября, состоялись похороны шестилетнего мальчика, убитого в детском саду «Сказка». Об этом ТАСС сообщила омбудсмен по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галина Гуляева. «Похороны прошли в полной тишине, люди плакали», — отметила она.
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с чего всё началось

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.
РИА Новостивчера в 10:04

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В Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду ребенка

Известия10:16

В Нарьян-Маре похоронили мальчика, убитого в детском саду

Life.ru10:53

Убитый в детском саду мальчик похоронен в Нарьян -Маре

Российская газета10:49

В Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду мальчика

RT на русском11:01

Убитый в детском саду ребенок похоронен в Нарьян-Маре

Газета.Ru10:21

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком

РИА Новостивчера в 10:04

В Нарьян-Маре завершилось прощание с убитым в детсаду мальчиком

РЕН ТВвчера в 09:40
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия 11:31
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Единоборства

Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Происшествия

Полиция ищет водителя «Тойоты», стрелявшего на юге Москвы

Полиция разыскивает водителя "Тойоты", который открыл огонь возле крупного торгового центра на юге Москвы.
Вести.Ru 11:56
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия

В Забайкалье за убийство и изнасилование арестованы трое подростков

Как Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, 27 октября 2019 года в одном из сёл Кыринского района трое злоумышленников ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину.
Интерфакс 11:44
Здоровье

Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Теннис

Свитолина обыграла Бенчич и вышла в финал итогового турнира WTA

Inc-news.ru 09:59
Автоспорт

Опубликованы результаты Квята во второй практике Гран-при США

Газета.Ru вчера в 21:48
Происшествия

В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Происшествия

Больше 30 детей отравились в отеле в Казани

Газета.Ru 03:17
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика

Россия не имеет права проводить призыв в армию в Крыму

В докладе отмечается, что с точки зрения международного права Крым является оккупированной территорией, что накладывает на Россию обязательства в рамках Женевской конвенцией.
Эхо Москвы 11:30
Происшествия

Трое детей провалились под лед в Башкирии

Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Музыка

Россияне выбрали музыку для своих похорон

Большинство россиян предпочли бы на собственных похоронах включать песни Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса сервиса "Яндекс.Музыка".
Газета.Ru вчера в 08:41
Политика

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском вчера в 04:46
Общество

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии

По ее данным, средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям — 45288 руб. Подборка "дорогих" вакансий начинается зарплатой от 300 тыс. руб. Заканчивается — от 100 тыс. руб. Самая высокооплачиваемая вакансия - - "ведущий iOS разработчик" — Москва, от 300 тыс. руб. до вычета налогов.
Коммерсантъ 11:41
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
RT на русском вчера в 11:21
Кино

«Человек-паук: Через вселенные» выйдет 8 апреля 2022 года

Первый мультфильм вышел в прошлом году.
RuNews24.ru 04:36
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru вчера в 12:37
Фигурное катание

Фигурист Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции

Газета.Ru 10:13
Общество

Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа

Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru 31 октября в 10:50
Музыка

Участник Евровидения объяснил свой провал на «Голосе»

ФАН 10:35
Армия и оружие

В ЛНР сбили беспилотник украинских националистов

Народная милиция ЛНР сбила в районе поселка Голубовское беспилотный летательный аппарат украинских националистов с пропагандистскими листовками, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на офицера пресс-службы оборонного ведомства Республики Ивана Филипоненко.
Rambler News Service 08:57
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс вчера в 08:04
Наука

Ученые выяснили, почему не гниет паутина

Подведя итоги экспериментов ученые заявили, что паутина обладает бактериостатическими свойствами, что позволяет не гнить паутине и жертве паука в коконе.
Газета DAILY 31 октября в 05:48
Армия и оружие

Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря с целью проведения боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов в рамках совместных с НАТО тактических учений, которые проводятся в период с 31 октября по 4 ноября.
Российская газета 11:35
Киберспорт

Blizzard анонсировала Diablo IV

News.ru вчера в 14:39
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