Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.

с чего всё началось

В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду шестилетним мальчиком, сообщает РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева рассказала, что церемония прошла 1 ноября в морге окружной больницы.

В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду мальчиком

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