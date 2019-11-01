Происшествия
Москва 24В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду мальчиком
В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду шестилетним мальчиком, сообщает РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева рассказала, что церемония прошла 1 ноября в морге окружной больницы.
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с чего всё началось
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.РИА Новостивчера в 10:04
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