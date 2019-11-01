Происшествия

Москва 24Москва 24В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду мальчиком

В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду шестилетним мальчиком, сообщает РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева рассказала, что церемония прошла 1 ноября в морге окружной больницы.
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с чего всё началось

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.
РИА Новостивчера в 10:04

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В Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду мальчика

RT на русском11:01

В Нарьян-Маре похоронили мальчика, убитого в детском саду

Life.ru10:53

В Нарьян-Маре завершилось прощание с убитым в детсаду мальчиком

РЕН ТВвчера в 09:40

В Нарьян-Маре похоронили убитого в детсаду мальчика

News.ru10:16

Убитый в детском саду ребенок похоронен в Нарьян-Маре

Газета.Ru10:21

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком

РИА Новостивчера в 10:04

Убитый в детском саду мальчик похоронен в Нарьян -Маре

Российская газета10:49
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
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Не преодолев накопившегося износа и технологического отставания районных и центральных районных больниц, поликлиник и амбулаторий не удастся сделать первичное звено здравоохранения доступным и качественным.
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США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
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Вележева не станет подавать в суд после инцидента в самолете

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В семействе SSD-накопителей Crucial BX500 появились модели ёмкостью до 2 Тбайт

Компания Crucial расширила ассортимент потребительских твердотельных накопителей (SSD) серии BX500, которые были представлены в вариантах вместимости от 120 Гбайт до 480 Гбайт в прошлом году.
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Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27

Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
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Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
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Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу

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