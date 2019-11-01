Происшествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваУбитого в детском саду Нарьян-Мара мальчика похоронили

Шестилетний мальчик, убитый во время тихого часа в детском саду, похоронен на кладбище Нарьян-Мара. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галина Гуляева.
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с чего всё началось

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.
РИА Новостивчера в 10:04

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В Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду мальчика

RT на русском11:01

В Нарьян-Маре похоронили убитого в детсаду мальчика

News.ru10:16

Убитый в детском саду мальчик похоронен в Нарьян -Маре

Российская газета10:49

В Нарьян-Маре похоронили мальчика, убитого в детском саду

Life.ru10:53

Убитый в детском саду ребенок похоронен в Нарьян-Маре

Газета.Ru10:21

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком

РИА Новостивчера в 10:04

В Нарьян-Маре завершилось прощание с убитым в детсаду мальчиком

РЕН ТВвчера в 09:40
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«Реал» не сумел обыграть «Бетис» в матче Примеры

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Орешкин оценил торговое соглашение Китая и США

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В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 17:18
Экономика

Россия начала переговоры с Таиландом об использовании карты МИР

Российская сторона ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о возможности использования в их банкоматах банковской карты МИР, эта тема обсуждается и с рядом других стран региона, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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Технологии

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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

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Российские и турецкие военные начали совместное патрулирование в Сирии

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В Самарской области перевернулся автобус со школьниками

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Создатели Call of Duty Modern Warfare отрицают демонизацию русских

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Джака исключён из состава «Арсенала» на матч с «Вулверхэмптоном»

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В Раде заявили о провалах внешней политики Зеленского

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В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
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