Происшествия
Вечерняя МоскваУбитого в детском саду Нарьян-Мара мальчика похоронили
Шестилетний мальчик, убитый во время тихого часа в детском саду, похоронен на кладбище Нарьян-Мара. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галина Гуляева.
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с чего всё началось
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.РИА Новостивчера в 10:04
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