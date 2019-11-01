Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.

с чего всё началось

Шестилетний мальчик, убитый во время тихого часа в детском саду, похоронен на кладбище Нарьян-Мара. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галина Гуляева.

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