Происшествия

Москва 24Москва 24В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду мальчиком

В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду шестилетним мальчиком, сообщает РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева рассказала, что церемония прошла 1 ноября в морге окружной больницы.
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с чего всё началось

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.
РИА Новостивчера в 10:04

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В Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду мальчика

RT на русском11:01

В Нарьян-Маре похоронили мальчика, убитого в детском саду

Life.ru10:53

В Нарьян-Маре завершилось прощание с убитым в детсаду мальчиком

РЕН ТВвчера в 09:40

В Нарьян-Маре похоронили убитого в детсаду мальчика

News.ru10:16

Убитый в детском саду ребенок похоронен в Нарьян-Маре

Газета.Ru10:21

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком

РИА Новостивчера в 10:04

Убитый в детском саду мальчик похоронен в Нарьян -Маре

Российская газета10:49
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Происшествия

В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
РБК 12:30
Футбол

Астон Вилла — Ливерпуль 1:2

«Астон Вилла» могла преподнести сенсацию в чемпионате Англии. В рамках 11-го тура команда из Бирмингема принимала грозный «Ливерпуль».
ODDS.ru 12:56
Общество

Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию

ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости 06:50
Происшествия

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение трем несовершеннолетним в убийстве и изнасиловании, сообщает 2 ноября пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 12:30
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Хоккей

ХК «Трактор» на домашнем льду проиграл «Автомобилисту»

ХК Трактор на домашнем льду уступил Автомобилисту (Екатеринбург) в завершающем матче домашней серии со счетом 3:5. В составе челябинцев сумели отличиться Демид Мансуров, Виталий Кравцов и Ярослав Косов, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
Znak.com 11:32
Армия и оружие

Разминирование на участке разведения в Донбассе начнётся 3 ноября

RT на русском 13:26
Общество

Врачи предупредили об опасности подвернутых штанов

Вести.Ru 09:52
Политика

Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко исключили из КПРФ

Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко единогласно исключили из КПРФ на заседании пленума краевого комитета партии 2 ноября.
Коммерсантъ 06:43
Экономика

Под проект «НОВАТЭКа» в Мурманске может быть создана ТОР

В ноябре 2018 года на конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом" в рамках Мурманской международной деловой недели генеральный директор ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дмитрий Агеев заявлял, что "НОВАТЭК" вложит 120 млрд рублей в создание верфи под Мурманском.
Финмаркет 10:49
Происшествия

Школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище под Курском

Полиция задержала трех школьниц, подозреваемых в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры Курской области.
Интерфакс 13:11
Происшествия

В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Кстати.News 00:43
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Политика

Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Транспорт

Первые пассажиры поедут в Крым на поезде в конце текущего года

Эхо Москвы вчера в 13:02
Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество

Защита персональных данных мешает взысканию долгов за вывоз мусора

В октябре в организации заявляли, что около 10% региональных операторов по вывозу бытового мусора находятся в тяжёлом финансовом положении из-за неплатежей и низких тарифов.
Говорит Москва 10:30
Происшествия

Автомобиль сбил мужчину на парковке мэрии Москвы

Известия 09:14
Культура

Рик и Морти «прорекламировали» Death Stranding

На странице Facebook появился видеоролик, посвященный нашумевшей Death Stranding. И в нём представить игру доверили Рику и Морти.
Игромания.ру 08:16
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо наследника экс-короля Малайзии

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:15
Общество

В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Политика

Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
REGNUM 05:37
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