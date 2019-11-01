Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.

с чего всё началось

В Нарьян-Маре началась церемония прощания с шестилетним мальчиком, которого 31 октября во время тихого часа в детском саду "Сказка" убил пьяный преступник. Как сообщила администрация НАО, прощание проходит в морге Ненецкой окружной больницы. На церемонию могут прийти все жители Нарьян-Мара и округа.

Жители Нарьян-Мара простятся с мальчиком, убитым в детском саду

Происшествия В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии Руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС.

Политика РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Гаджеты Все пять датчиков камеры Xiaomi CC9 Pro крупно на одной картинке Глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) опубликовал в Weibo рендер основной камеры перспективного Xiaomi CC9 Pro, однако картинка эта необычная – на ней отсутствует задняя панель.

Происшествия В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».

Гаджеты Утечка: AMD готовит ещё минимум три версии карт на Navi 14 На сей раз в репозитории agd5f/linux обнаружилась новая запись, которая подтверждает выход сразу пяти видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 14.

Гаджеты XFX предлагает бесплатную замену Radeon RX 5700 XT THICC II на новую ревизию Представитель XFX объявил, что в новых видеокартах RX 5700 XT THICC II тоже внесены эти конструктивные корректировки.

Происшествия В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.

Шоу-бизнес Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг Известный американский киноактер Леонардо Ди Каприо лично встретился со знаменитой 16-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.

Космос Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».

Наука Обнаружен клеточный механизм, который помогает иммунной системе распознавать опухоли Исследователи предположили, что малорезультативная иммунотерапия может быть обусловлена тем, что иммунная система отдельных пациентов по какой-то причине не распознает раковые клетки.

Спорт Российские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы Российские шахматистки выиграли командные чемпионат Европы третий раз подряд и шестой раз в истории.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Шоу-бизнес «Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.

Шоу-бизнес Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске.

Гаджеты Microsoft запускает новое приложение Office для платформы Android Разработчики из Microsoft продолжают создавать софтверные продукты для мобильной платформы Android.

Происшествия Силовики с дубинками разгоняли протестующих в селе Меусиша в Дагестане В селе Меусиша в Дахадаевском районе Дагестана местные жители столкнулись с силовиками.

Политика Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Политика Сын Хрущева рассказал о Сахарове, который хотел взорвать «Царь-бомбу» Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергей Хрущев, рассказал радиостанции «Говорит Москва», что испытания термоядерной бомбы состоялись по инициативе физика Андрея Сахарова.

Политика Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.

Гаджеты Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.

Футбол Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново» Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".

Единоборства Президент UFC официально представил чемпионский пояс BMF Президент UFC, Дана Уайт, официально представил чемпионский пояс «Самого Опасного Убл**ка» (BMF), который в эту субботу будет вручен победителю поединка в полусреднем весе между Хорхе Масвидалом и Нейтом Диасом.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.