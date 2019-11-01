Происшествия
Российская газетаЖители Нарьян-Мара простятся с мальчиком, убитым в детском саду
В Нарьян-Маре началась церемония прощания с шестилетним мальчиком, которого 31 октября во время тихого часа в детском саду "Сказка" убил пьяный преступник. Как сообщила администрация НАО, прощание проходит в морге Ненецкой окружной больницы. На церемонию могут прийти все жители Нарьян-Мара и округа.
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с чего всё началось
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.РИА Новостивчера в 10:04
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