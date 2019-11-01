Следователи задержали сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пропустил убийцу в один из детских садов Нарьян-Мара. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад

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