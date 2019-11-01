Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад

Следователи задержали сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пропустил убийцу в один из детских садов Нарьян-Мара. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).
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В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад

Ведомости05:46

Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре

Комсомольская правда05:42

Следствие задержало охранника детского сада в Нарьян-Маре

Московский Комсомолец05:43

По делу об убийстве мальчика в Нарьян-Маре задержан охранник детсада

RT на русском05:35

По делу об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре задержан охранник

ТАСС05:33

Пропустивший убийцу ребенка в здание сотрудник детского сада задержан

Lenta.ru05:36

Что делали охранник и воспитатели: Как убийца мальчика в Нарьян-Маре проник в детский сад

Царьград03:39
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

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