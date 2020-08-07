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RT на русском
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Введённый в Ингушетии режим КТО отменён

Режим контртеррористической операции, введённый на части территории Назрани и в селении Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии, отменён, сообщает региональный оперативный штаб.В источнике
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RT на русском

Введённый в Ингушетии режим КТО отменён

RT на русском23:41
РИА Новости

В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции

РИА Новости23:41
РБК

В Назрани ввели режим контртеррористической операции

РБК17:05
Известия

В Назрани ликвидировали боевика в ходе спецоперации

Известия18:30
Интерфакс

В Ингушетии ликвидирован боевик

Интерфакс17:28
Коммерсантъ

В Назрани введен режим контртеррористической операции

Коммерсантъ17:11
ТАСС

В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции

ТАСС23:34

В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 149

Число жертв разрушительного взрыва в Бейруте 4 августа возросло до 149 - более десяти пострадавших скончались сегодня в реанимации, сообщает местная газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на заявление минздрава Ливана.
Газета.Ru22:00

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Федеральные коллеги поблагодарили омских медиков за борьбу по сохранению лабораторий

Опубликовано и решение, за которое единогласно проголосовали все 18 членов президиума Ассоциации "ФЛМ", присутствовавших на заседании: "Поддержать борьбу специалистов КЛД Омской области против приватизации лабораторной службы, выразить благодарность общественным организациям, проявившим солидарность с омскими коллегами в этом противостоянии".
РИА СуперОмсквчера в 09:31

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новостивчера в 08:04
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Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой фильмы о "Матрице", в интервью с Netflix Film Club подтвердила теорию фанатов о том, что их научно-фантастическая трилогия посвящена трансегендерам и гендерной идентичности, сообщает Independent.
РИА Новости17:32
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