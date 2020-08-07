Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
Число жертв разрушительного взрыва в Бейруте 4 августа возросло до 149 - более десяти пострадавших скончались сегодня в реанимации, сообщает местная газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на заявление минздрава Ливана.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
Опубликовано и решение, за которое единогласно проголосовали все 18 членов президиума Ассоциации "ФЛМ", присутствовавших на заседании: "Поддержать борьбу специалистов КЛД Омской области против приватизации лабораторной службы, выразить благодарность общественным организациям, проявившим солидарность с омскими коллегами в этом противостоянии".
Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой фильмы о "Матрице", в интервью с Netflix Film Club подтвердила теорию фанатов о том, что их научно-фантастическая трилогия посвящена трансегендерам и гендерной идентичности, сообщает Independent.