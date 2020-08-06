В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции введен в Назрани в Ингушетии, говорится в сообщении оперштаба региона. По данным источника в силовых структурах республики, ликвидирован один боевик.В источнике
С чего всё началось
В Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
Как сообщил источник в силовых структурах республики, в районе проведения операции в Назрани произошла перестрелка. "Пока данных о ликвидированных боевиках нет, операция продолжается", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости17:10
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