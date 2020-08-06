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ТАСС
ТАСС

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции введен в Назрани в Ингушетии, говорится в сообщении оперштаба региона. По данным источника в силовых структурах республики, ликвидирован один боевик.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Ингушетии ввели режим контртеррористической операции

Как сообщил источник в силовых структурах республики, в районе проведения операции в Назрани произошла перестрелка. "Пока данных о ликвидированных боевиках нет, операция продолжается", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
ТАСС

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

ТАСС17:35
Интерфакс

В Ингушетии ликвидирован боевик

Интерфакс17:28
Коммерсантъ

В Назрани введен режим контртеррористической операции

Коммерсантъ17:11
РБК

В Назрани ввели режим контртеррористической операции

РБК17:05
Известия

Режим КТО введен в Назрани

Известиявчера в 16:52
РИА Новости

Источник: в районе проведения КТО в Назрани произошла перестрелка

РИА Новости17:39
RT на русском

В Ингушетии введён режим КТО

RT на русском17:17

Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте
РИА Новостивчера в 08:00

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известиявчера в 07:04
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Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
ИА Красная Веснавчера в 11:54
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