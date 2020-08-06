Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой фильмы о "Матрице", в интервью с Netflix Film Club подтвердила теорию фанатов о том, что их научно-фантастическая трилогия посвящена трансегендерам и гендерной идентичности, сообщает Independent.
Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
Съемки картины должны были начаться весной текущего года в долине Сан-Фернандо в Калифорнии (где также были сняты фильмы Андерсона «Магнолия», «Любовь, сбивающая с ног» и «Ночи в стиле буги»), однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на осень.
Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
Во время матча квалификационного этапа НХЛ в рамках розыгрыша за Кубок Стэнли победу одержал «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3. Проигравшая команда «Питтсбург Пингвинз» уступила соперникам с небольшим отрывом в один гол.
Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поразмышлял о расстановке сил в предстоящем сезоне Премьер-лиги, рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом», а также поделился мнением о последних трансферах в российском футболе.
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.