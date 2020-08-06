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Газета.Ru
Газета.Ru

В Назрани в ходе КТО ликвидировали одного боевика

В ходе перестрелки правоохранителей с боевиками в Назрани был убит один из террористов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.В источнике
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Известия

В Назрани ликвидировали боевика в ходе спецоперации

Известия18:30
Интерфакс

В Ингушетии ликвидирован боевик

Интерфакс17:28
Коммерсантъ

В Назрани введен режим контртеррористической операции

Коммерсантъ17:11
РБК

В Назрани ввели режим контртеррористической операции

РБК17:05
РИА Новости

Источник: в районе проведения КТО в Назрани произошла перестрелка

РИА Новости17:39
ТАСС

В центре Назрани завершили активную фазу боестолкновения после введения режима КТО

ТАСС17:39
RT на русском

В Ингушетии введён режим КТО

RT на русском17:17

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии
РИА Новостивчера в 15:09
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Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой фильмы о "Матрице", в интервью с Netflix Film Club подтвердила теорию фанатов о том, что их научно-фантастическая трилогия посвящена трансегендерам и гендерной идентичности, сообщает Independent.
РИА Новости17:32
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KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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Брэдли Купер снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона

Съемки картины должны были начаться весной текущего года в долине Сан-Фернандо в Калифорнии (где также были сняты фильмы Андерсона «Магнолия», «Любовь, сбивающая с ног» и «Ночи в стиле буги»), однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на осень.
Киноафиша России4 августа в 03:23
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Четыре фигуранта дела «Нового величия» получили условные сроки

Люблинский суд приговорил к условным срокам четырёх обвиняемых: Дмитрия Полетаева (шесть лет), Максима Рощина (шесть с половиной лет), Марию Дубовик (шесть лет) и Анну Павликову (четыре года).
RT на русскомвчера в 14:26
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБКвчера в 06:40
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«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперед в серии до трех побед

Во время матча квалификационного этапа НХЛ в рамках розыгрыша за Кубок Стэнли победу одержал «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3. Проигравшая команда «Питтсбург Пингвинз» уступила соперникам с небольшим отрывом в один гол.
CT newsвчера в 07:37

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Дмитрий Сенников: «За золотые медали поборется та же пятерка, плюс добавится „Спартак“»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поразмышлял о расстановке сил в предстоящем сезоне Премьер-лиги, рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом», а также поделился мнением о последних трансферах в российском футболе.
Матч ТВ17:59

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфаксвчера в 22:12
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Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02