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Газета.Ru
Газета.Ru

В Назрани в ходе КТО ликвидировали одного боевика

В ходе перестрелки правоохранителей с боевиками в Назрани был убит один из террористов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.В источнике
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Известия

В Назрани ликвидировали боевика в ходе спецоперации

Известия18:30
RT на русском

В Ингушетии введён режим КТО

RT на русском17:17
Интерфакс

В Ингушетии ликвидирован боевик

Интерфакс17:28
РБК

В Назрани ввели режим контртеррористической операции

РБК17:05
РИА Новости

Источник: в районе проведения КТО в Назрани произошла перестрелка

РИА Новости17:39
ТАСС

В центре Назрани завершили активную фазу боестолкновения после введения режима КТО

ТАСС17:39
Коммерсантъ

В Назрани введен режим контртеррористической операции

Коммерсантъ17:11

Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело

Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новостивчера в 03:08
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Три участка дороги введут в Кобяйском районе Якутии в 2020 году

Три участка автомобильной дороги "Кобяй" введут в эксплуатацию в ноябре 2020 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Якутия 24вчера в 01:03

У Путина остался последний шанс – Хазин

Россия всё ещё может пойти по пути модернизации и отказаться от либеральной модели своего существования, считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ruвчера в 19:15
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Рейтинг партии Зеленского составляет 26% — опрос

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности находится партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 17,6%, на третьем — "Европейская солидарность" с 15,7% поддержки и "Батькивщина" с 10,4%.
REGNUMвчера в 08:24
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