Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
Три участка автомобильной дороги "Кобяй" введут в эксплуатацию в ноябре 2020 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.