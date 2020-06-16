Происшествия
RT на русскомВ МВД назвали причину перестрелки в Назрани
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о произошедшей в Назрани перестрелке из-за бытового конфликта. Позднее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в Назрани, в результате которой погибли четыре человека.
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с чего всё началось
Следователи республиканского СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц», говорится в сообщении на сайте ведомства.Взгляд.ру09:19
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Происшествия
Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам
Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными.
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В России создан новый пистолет скрытого ношения для оперативников
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Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
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Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
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Кино
Организаторы перенесли церемонию вручения «Оскара» на апрель 2021 года
Изначально проведение церемонии было запланировано на конец февраля 2021 года.
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Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
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План турецкого вторжения в Грецию и Армению утек в Сеть
По данным Nordic Monitor, план вторжения в Грецию существует по меньшей мере с 13 июня 2014 года и до сих пор актуален.
ФАН 04:25
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Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
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Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
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Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске
Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая, по данным следствия, должна была проверить ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.
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Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России
Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
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Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Общество
Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
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