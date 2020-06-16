с чего всё началось

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о произошедшей в Назрани перестрелке из-за бытового конфликта. Позднее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в Назрани, в результате которой погибли четыре человека.

В МВД назвали причину перестрелки в Назрани

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