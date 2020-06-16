Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ МВД назвали причину перестрелки в Назрани

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о произошедшей в Назрани перестрелке из-за бытового конфликта. Позднее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в Назрани, в результате которой погибли четыре человека.
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с чего всё началось
Следователи республиканского СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц», говорится в сообщении на сайте
 ведомства.
Взгляд.ру09:19

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В МВД назвали причину перестрелки в Назрани

RT на русском11:05

Следком возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Ингушетии

Народные новости09:30

В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Интерфакс08:26

СК завел дело после перестрелки в Назрани

РБК09:50

В МВД Ингушетии подтвердили смерть полицейского при перестрелке в Назрани

ТАСС10:45

Названы причины перестрелки в Ингушетии

РИА Новости11:19

В Ингушетии после перестрелки завели уголовное дело об убийстве

REGNUM10:04
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Происшествия

Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам

Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
Москва 24 10:55
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Политика

Зюганов ответил Путину по поводу Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными.
URA.Ru 00:30
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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Общество

В России создан новый пистолет скрытого ношения для оперативников

Известия вчера в 21:09
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Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование

Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
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Религия

Монастырь экс-«духовника Поклонской» перешёл на осадное положение

REGNUM 10:11
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью

Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
Peopletalk 06:06
Экономика

Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке

Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК 07:13
3
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
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Энергетика

WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
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Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
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Кино

Организаторы перенесли церемонию вручения «Оскара» на апрель 2021 года

Изначально проведение церемонии было запланировано на конец февраля 2021 года.
iReactor вчера в 14:53
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
ТАСС 07:42
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Армия и оружие

План турецкого вторжения в Грецию и Армению утек в Сеть

По данным Nordic Monitor, план вторжения в Грецию существует по меньшей мере с 13 июня 2014 года и до сих пор актуален.
ФАН 04:25
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Общество

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

В Москве выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.
Комсомольская правда 08:15
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Общество

Около 70% грунта вывезли с места разлива топлива в Норильске

Известия 10:58
Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
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Футбол

Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает France Football.
LiveSport.ru 06:51
Шоу-бизнес

Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти

Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
NewInform 02:23
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Футбол

Микель Артета: «Опыт рядом с Гвардьолой был невероятным»

Спорт-Экспресс вчера в 14:44
Происшествия

Пьяный таксист сбил школьниц под Уфой

На Ворошиловской улице 37-летний таксист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летний школьниц.
РЕН ТВ 07:55
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Происшествия

Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске

Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая, по данным следствия, должна была проверить ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.
RT на русском 11:24
Политика

Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России

Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
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Общество

Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры

Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
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