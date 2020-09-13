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REGNUM
REGNUM

В Ненецком АО депутаты заксобрания избрали губернатора

За Бездудного свои голоса отдали 14 депутатов заксобрания НАО. «По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — подвел итоги голосования председатель заксобрания Александр Лутовинов.В источнике
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RT на русском

Бездудный вступил в должность губернатора НАО

RT на русском05:32
URA.Ru

В протестном регионе России выбрали губернатора

URA.Ru03:45
РИА Новости

Бездудный вступил в должность губернатора Ненецкого автономного округа

РИА Новости05:13
Коммерсантъ

Губернатором НАО стал Юрий Бездудный

Коммерсантъ03:58
ТАСС

Юрий Бездудный вступил в должность главы Ненецкого автономного округа

ТАСС06:14
РБК

Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа

РБК03:37
Интерфакс

Парламент НАО избрал Юрия Бездудного губернатором региона

Интерфакс03:36

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского
Газета.Ru05:47
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На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина.
Российская газета05:39
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Врач назвал первые признаки рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России Роман Темников рассказал о первых признаках рака крови, сообщает kp.ru 13 сентября.
Известия05:08
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