В Ненецком АО депутаты заксобрания избрали губернатора
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За Бездудного свои голоса отдали 14 депутатов заксобрания НАО. «По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — подвел итоги голосования председатель заксобрания Александр Лутовинов.В источнике
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