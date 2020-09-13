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REGNUM
REGNUM

В Ненецком АО депутаты заксобрания избрали губернатора

За Бездудного свои голоса отдали 14 депутатов заксобрания НАО. «По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — подвел итоги голосования председатель заксобрания Александр Лутовинов.В источнике
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URA.Ru

В протестном регионе России выбрали губернатора

URA.Ru03:45
РИА Новости

Бездудный вступил в должность губернатора Ненецкого автономного округа

РИА Новости05:13
Коммерсантъ

Губернатором НАО стал Юрий Бездудный

Коммерсантъ03:58
RT на русском

Бездудный вступил в должность губернатора НАО

RT на русском05:32
ТАСС

Биография избранного главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного

ТАСС04:39
РБК

Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа

РБК03:37
Интерфакс

Парламент НАО избрал Юрия Бездудного губернатором региона

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СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждает возможность отказа от основных европейских законов о правах человека, что может упростить депортацию мигрантов и затруднить подачу исков против британских военных, сообщает The Telegraph.
Коммерсантъ04:36
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В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»

Краснодар, 13 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.
REGNUM05:11
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