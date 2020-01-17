Общество
Российская газетаВ Непале умер самый маленький человек на планете
В Непале скончался самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса. По словам друзей Магара, молодой человек страдал от проблем с сердцем, а также астмы и пневмонии.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса со ссылкой на друзей рекордсмена, в последнее время Хагендра испытывал проблемы с сердцем, страдал от астмы и пневмонии.Московский Комсомолец14:10
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