Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Непале умер самый маленький человек на планете

В Непале скончался самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса. По словам друзей Магара, молодой человек страдал от проблем с сердцем, а также астмы и пневмонии.
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 на сайте Книги рекордов Гиннесса со ссылкой на друзей рекордсмена, в последнее время Хагендра испытывал проблемы с сердцем, страдал от астмы и пневмонии.
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