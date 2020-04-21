Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Нидерландах до 1 сентября запретили футбольные соревнования

Правительство Нидерландов до 1 сентября запретило проведение футбольных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает Football Oranje. Отмечается, что матчи нельзя будет проводить даже за закрытыми дверями.
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