Правительство Нидерландов до 1 сентября запретило проведение футбольных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает Football Oranje. Отмечается, что матчи нельзя будет проводить даже за закрытыми дверями.

В Нидерландах до 1 сентября запретили футбольные соревнования

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