Коронавирус
ProstoProSportВ Нидерландах досрочно завершили чемпионат
Власти Нидерландов приняли решение не проводить игры национальных турниров как минимум до 1 сентября. Более того, текущий чемпионат, который прерван из-за пандемии коронавируса, доигрывать не станут. В том числе и в при пустых трибунах.
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В Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября
Чемпионатвчера в 13:58
В Голландии запретили футбол до 1 сентября. Чемпионат страны завершен досрочно
Sport24.ruвчера в 14:50
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Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
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Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года — в среднем на тысячу женщин приходилось 866 мужчин.
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СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
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ТАСС вчера в 16:36
Кино
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Кинокомпания Warner Bros. отказалась переносить премьеру анимационного фильма «Скуби-Ду».
Телеканал 360° вчера в 21:31
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Мама Началовой поделилась фото подросшей дочери певицы
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Вечерняя Москва вчера в 14:15
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Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Общество
ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов»
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что если человечество не обеспечит продовольственную безопасность, над ним нависнет угроза массового голода.
Вести.Ru вчера в 23:43
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Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
Происшествия
Возросло количество жертв массового расстрела в Канаде
Оттава, 21 апреля 2020, 23:35 — REGNUM До 23 человек возросло количество погибших в результате массовой стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия.
REGNUM вчера в 16:54
Политика
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Путин сообщил, что нет ничего удивительного в объединении на постсоветском пространстве, ведь это могло бы сделать страны более эффективными.
RuNews24.ru 19 апреля в 08:48
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В апреле спрос на кредиты среди россиян упал на 40%
За почти три недели режима самоизоляции, с 1 по 19 апреля, спрос россиян на кредиты упал на 41,4% по сравнению с тем же периодом в марте.
Известия вчера в 22:38
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
Газета.Ru вчера в 07:05
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Ксения Собчак напилась в прямом эфире
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Ученые нашли связь просмотра телевизора и сердечной недостаточности
Ученые считают, что каждые лишние 1,5 часа просмотра телевизора ведут к увеличению вероятности сердечной недостаточности на 42%.
ИА Красная Весна вчера в 16:43
Здоровье
У врача-реаниматолога Покровской больницы подтвердили коронавирус
Врач-реаниматолог Сергей Саяпин, работающий в Покровской больнице в Петербурге, сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.
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Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
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Армия и оружие
В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке»
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
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Территория новостей вчера в 14:09
Экономика
Сенат США одобрил выделение 500 миллиардов на поддержку экономики
Американские сенаторы одобрили очередной пакет мер, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса в США.
Российская газета вчера в 19:35
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $16 за баррель, до уровня декабря 1999 года.
Коммерсантъ 00:02
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Происшествия
В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
RT на русском вчера в 11:22
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06