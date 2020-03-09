Политика

BFM.ruBFM.ruВ Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года. Скамья подсудимых пуста, но интересы как минимум одного из четырех подозреваемых представляет международная группа адвокатов, отмечает ТАСС. Слушания пройдут с 9 по 13 марта.
Читать в источнике
Комментировать476

Подробнее о событии

Суд по MH17 решил, что имеет право проводить процесс в отсутствии обвиняемых

ТАСС08:20

Как идет расследование катастрофы рейса MH17

Коммерсантъ03:06

Заместитель прокурора назвал суд по делу МН17 долгосрочной задачей

Московский Комсомолец07:22

В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

Lenta.ru06:03

В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17

RT на русском05:24

Нидерландский суд приступает к рассмотрению дела MH17 с российскими фигурантами

Росбалт02:02

В Гааге начался суд по делу о крушении малайзийского «Боинг» MH17 на востоке Украины

Эхо Москвы08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Игры

Эмулятор RPCS3 позволяет запустить игру Dante’s Inferno на компьютере

Dante’s Inferno имеет много схожего с популярной игрой God of War. Игра запускается на компьютере через эмулятор PS3 RPCS3.
Megaobzor.com 07:27
Шоу-бизнес

На глазах у Королевой: Тарзан показал «любовные утехи» на сцене

Присутствовала на нем и жена юбиляра Наташа Королева - сначала в зале, а затем и на сцене.
Комсомольская правда 05:15
Происшествия

В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки

"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
ТАСС 06:01
Общество

Погибший в бане с сухим льдом жил втроем с женой и любовницей

Московский Комсомолец 07:15
Футбол

Мамаев забил ЦСКА в дебютном матче за «Ростов»

РИА Новости 08:42
Политика

Ашраф Гани принял присягу президента Афганистана

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта в рамках официальной церемонии в Кабуле принял присягу президента государства.
RT на русском 07:27
Общество

Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено

Российская газета вчера в 12:02
Наука

Кофеин не стимулирует креативность

ToDay News Ufa 06 марта в 15:12
Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
РИА Новости 07:29
Общество

В Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

За сутки в Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:59
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Коммерсантъ 06:18
Спорт

Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

РБК вчера в 09:40
Общество

В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
RT на русском 07:30
Экономика

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru 07 марта в 06:32
Происшествия

Пьяный водитель сбил семью из пяти человек в Воронежской области

РБК 05:46
Экономика

Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ

Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Ореанда-Новости 08:27
Армия и оружие

Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу

Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.
РИА Новости 03:42
Футбол

Понсе и Ларссон выйдут в основе «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Нападающие Эсекель Понсе и Джордан Ларссон выйдут в стартовом составе "Спартака" на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 08:35
Кино

Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов

Lenta.ru 08:35
Политика

Черногория объявила в розыск бывшего почетного консула России

Власти Черногории объявили в розыск бывшего почетного консула России в этой стране Боро Джукича, он ожидает свой арест по возвращению домой, заявил политик РИА Новости.
РИА Новости 07:37
Хоккей

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Вскоре соперники обменялись голами, авторами которых стали россиянин Евгений Малкин и Ти Джей Оши. Больше в матче шайб заброшено не было.
Чемпионат 07 марта в 16:38
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Происшествия

В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Вести.Ru 05:04
Происшествия

Россиянин попал под автоматный расстрел и даже не дернулся

Видеозапись с невозмутимым россиянином появилась в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru 07:09
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Покушение совершено на премьер-министра Судана

На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.
Газета.Ru 04:51
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Кино

На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»

Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Комсомольская правда 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное