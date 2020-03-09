В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.

В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

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