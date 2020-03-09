Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
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В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17

RT на русском05:24

В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

Lenta.ru06:03

Как идет расследование катастрофы рейса MH17

Коммерсантъ03:06

Судебное слушание по MH17 прерывали из-за технических неполадок

Московский Комсомолец06:47

Судебное слушание по MH17 прервали из-за технических неполадок

РИА Новости06:04

Россиянин Пулатов получил повестку в суд по делу MH17

ТАСС06:47

В Нидерландах начался судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского «Боинга»

Эхо Москвы05:32
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Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Энергетика

Россия дестабилизировала ситуацию в сланцевой индустрии США

Эксперты заявили о том, что Россия, выйдя из сделки ОПЕК+, пытается дестабилизировать ситуацию в сланцевой индустрии США.
Что происходит 06:49
Общество

В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

Российская газета 04:35
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном

Lenta.ru 05:31
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Газета.Ru 02:30
Происшествия

В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Вести.Ru 05:04
Общество

Жители России увидят суперлуние 9 марта

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
REGNUM вчера в 01:50
Общество

В Саудовской Аравии арестовали троих членов королевской семьи

Что важно знать: В 2017 году по приказу Мухаммеда бин Салмана уже задерживали высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции.
Snob.ru 07 марта в 09:54
Футбол

Ювентус — Интер 2:0

LiveSport.ru вчера в 15:11
Футбол

Овчинников раскрыл причины отсутствия Чалова в стартовом составе ЦСКА

Тренер московского ФК ЦСКА Сергей Овчинников поведал о причинах отсутствия форварда команды Федора Чалова в стартовом составе «армейцев» против «Ростова» в рамках 21-го тура РПЛ.
ProstoProSport 07:10
Футбол

Матч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Полиция Парижа объявила о закрытии «Парк де Пренс» на матч «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд.
Sports.ru 06:34
Экономика

38 банков могут закрыться в России

Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".
Газета.Ru 06 марта в 08:10
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
РИА Новости 04:26
Общество

Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому

Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Lenta.ru вчера в 04:47
Биатлон

Логинов: у меня нет коронавируса

Российский биатлонист Александр Логинов отказался давать интервью из-за опасений заразиться коронавирусом.
RT на русском 03:49
Здоровье

В Грузию из-за коронавируса не пустили 25 человек

За два дня через КПП "Лагодехи" (грузино-азербайджанская граница) не пропустили 25 граждан других стран из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает телеканал Rustavi 2.
Sputnik Грузия 06:28
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском 07 марта в 14:17
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии

Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru вчера в 12:10
Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Pravda.Ru 03:22
Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных сообщили о рождении первенца

Отечественный артист балета Сергей Полунин и олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных впервые стали родителями.
OAnews 07 марта в 11:05
Энергетика

Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+

В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев.
Lenta.ru вчера в 06:43
Экономика

Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
ПРАЙМ 02:22
Общество

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
RT на русском 06:25
Игры

Инсайдер: ещё одна игра Resident Evil выйдет раньше апреля 2021 года

REGNUM 06 марта в 16:25
Экономика

Экономист спрогнозировал рост цен на нефть

Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
Говорит Москва 05:35
Футбол

«Барселона» предложит контракт Месси с зарплатой 50 млн евро в год

Евро-футбол.ру 05:53
Общество

Россиянам пообещали «нормальное лето»

Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
Lenta.ru 04:22
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