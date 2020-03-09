Политика
Lenta.ruВ Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17
В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
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Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Энергетика
Россия дестабилизировала ситуацию в сланцевой индустрии США
Эксперты заявили о том, что Россия, выйдя из сделки ОПЕК+, пытается дестабилизировать ситуацию в сланцевой индустрии США.
Общество
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Происшествия
В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля
В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Общество
В Саудовской Аравии арестовали троих членов королевской семьи
Что важно знать: В 2017 году по приказу Мухаммеда бин Салмана уже задерживали высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции.
Футбол
Ювентус — Интер 2:0
Футбол
Овчинников раскрыл причины отсутствия Чалова в стартовом составе ЦСКА
Тренер московского ФК ЦСКА Сергей Овчинников поведал о причинах отсутствия форварда команды Федора Чалова в стартовом составе «армейцев» против «Ростова» в рамках 21-го тура РПЛ.
Футбол
Матч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Полиция Парижа объявила о закрытии «Парк де Пренс» на матч «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд.
Экономика
38 банков могут закрыться в России
Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
Общество
Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому
Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Биатлон
Логинов: у меня нет коронавируса
Российский биатлонист Александр Логинов отказался давать интервью из-за опасений заразиться коронавирусом.
Здоровье
В Грузию из-за коронавируса не пустили 25 человек
За два дня через КПП "Лагодехи" (грузино-азербайджанская граница) не пропустили 25 граждан других стран из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает телеканал Rustavi 2.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии
Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных сообщили о рождении первенца
Отечественный артист балета Сергей Полунин и олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных впервые стали родителями.
Энергетика
Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+
В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев.
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
Игры
Инсайдер: ещё одна игра Resident Evil выйдет раньше апреля 2021 года
Экономика
Экономист спрогнозировал рост цен на нефть
Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
Футбол
«Барселона» предложит контракт Месси с зарплатой 50 млн евро в год
Общество
Россиянам пообещали «нормальное лето»
Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.