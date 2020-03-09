Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах. Скамья подсудимых пуста, однако адвокаты россиянина Олега Пулатова присутствуют на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" под Амстердамом.

В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17

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