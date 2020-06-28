Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе. Об этом 28 июня сообщается на сайте института.

В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

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