с чего всё началось

Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе. Об этом 28 июня сообщается на сайте института.

В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Политика Россия понимает причины ситуации с Белгазпромбанком, считает Лукашенко Российское руководство понимает причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Общество В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции. 73

Общество «Колбасного короля» Тенниса проверят из-за вспышки COVID-19 в Германии РИА В Германии после вспышки коронавируса на мясоперерабатывающем предприятии в городе Реда-Виденбрюк прокуратура и политики начали проверку в отношении владельца завода Клеменса Тенниса, которому еще в 2015 году издание WirtschaftsWoche дало прозвище "колбасный король". 1

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Общество На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства. 2,3K

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