Общество
ИзвестияВ Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе. Об этом 28 июня сообщается на сайте института.
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с чего всё началось
Как пишет The Barents Observer, специалисты из Норвегии выявили йод-131, финские и шведские наблюдатели позже обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.News.ru06:56
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В Нидерландах заподозрили, что появившиеся над Европой радиоактивные вещества пришли из России
Daily Storm26 июня в 09:09
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Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
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Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Второй тур состоится 12 июля текущего года.
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Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
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За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей.
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«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
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Кино
Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре
iReactor вчера в 05:29
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В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
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«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14
Общество
«Колбасного короля» Тенниса проверят из-за вспышки COVID-19 в Германии
РИА В Германии после вспышки коронавируса на мясоперерабатывающем предприятии в городе Реда-Виденбрюк прокуратура и политики начали проверку в отношении владельца завода Клеменса Тенниса, которому еще в 2015 году издание WirtschaftsWoche дало прозвище "колбасный король".
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Вернер стал лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига»
Все про Спорт ру вчера в 11:45
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Политика
В США последний штат решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссипи последним в США решил убрать со своего флага символ Конфедерации.
НТВ 12:16
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Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
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Здоровье
Врач-эндокринолог сообщила о первом признаке сахарного диабета
Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета, на который стоит обратить внимание.
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Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
РИА Новости 12:14
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Путин заявил о минимальных потерях России в борьбе с коронавирусом
Глава государства напомнил, что в 90-е годы в Россию присылали гуманитарную помощь в связи с природными катастрофами, как одной из самых бедных стран в мире.
Слово и Дело 04:42
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Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни
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3DNews 26 июня в 11:56
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Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Кино
Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor вчера в 02:52