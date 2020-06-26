Общество

ИзвестияИзвестияВ Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе. Об этом 28 июня сообщается на сайте института.
Читать в источнике
Комментировать376
с чего всё началось
Как пишет
 The Barents Observer, специалисты из Норвегии выявили йод-131, финские и шведские наблюдатели позже обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.
News.ru06:56

Подробнее о событии

В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Известия17:46

Гринпис сообщил о возможном выбросе в воздух радиоактивных веществ на западе России

7х726 июня в 10:48

В Росэнергоатоме сказали об отсутствии утечек на АЭС в ответ на данные о выбросе радиоактивных веществ

Эхо Москвы05:04

У северных границ России нашли повышенную радиацию

Lenta.ruвчера в 14:38

«Росэнергоатом» не фиксировал происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС

Интерфаксвчера в 11:43

Ученые Нидерландов не могут определить источник радиоактивных частиц в Северной Европе

ТАСС16:36

В Нидерландах заподозрили, что появившиеся над Европой радиоактивные вещества пришли из России

Daily Storm26 июня в 09:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

Evo-rus.com 05:39
71
Футбол

Сборная России отреагировала на гол Смолова в матче с «Барселоной»

Газета.Ru 02:38
Здоровье

За последние сутки в Амурской области коронавирус выявили у 44 человек

В Амурской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 44 человек.
NewInform 26 июня в 07:45
102
Общество

Ученый назвал условие разрушения сибирских городов

РИА Новости 10:42
397
Космос

Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили

ТАСС вчера в 22:14
Политика

Россия понимает причины ситуации с Белгазпромбанком, считает Лукашенко

Российское руководство понимает причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
ПРАЙМ 16:35
Политика

Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши

Второй тур состоится 12 июля текущего года.
Газета.Ru 16:43
62
Общество

В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
73
Общество

ЦИК: 28,46% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей.
FlashNord 07:46
1,4K
Футбол

«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу

Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
RT на русском 12:57
Кино

Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре

iReactor вчера в 05:29
13
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
26
Футбол

«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»

ProstoProSport 15:14
Общество

«Колбасного короля» Тенниса проверят из-за вспышки COVID-19 в Германии

РИА В Германии после вспышки коронавируса на мясоперерабатывающем предприятии в городе Реда-Виденбрюк прокуратура и политики начали проверку в отношении владельца завода Клеменса Тенниса, которому еще в 2015 году издание WirtschaftsWoche дало прозвище "колбасный король".
РЕН ТВ 16:19
1
Футбол

Вернер стал лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига»

Все про Спорт ру вчера в 11:45
Авто

Ford представил новый пикап F-150

Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
54
Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
2,3K
Политика

В США последний штат решил убрать символ конфедератов с флага

Штат Миссипи последним в США решил убрать со своего флага символ Конфедерации.
НТВ 12:16
5
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
4
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
148
Здоровье

Врач-эндокринолог сообщила о первом признаке сахарного диабета

Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета, на который стоит обратить внимание.
Evo-rus.com вчера в 03:18
25
Происшествия

Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере

Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
РИА Новости 12:14
13
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки

Известия 01:07
9
Политика

Путин заявил о минимальных потерях России в борьбе с коронавирусом

Глава государства напомнил, что в 90-е годы в Россию присылали гуманитарную помощь в связи с природными катастрофами, как одной из самых бедных стран в мире.
Слово и Дело 04:42
1,2K
Технологии

Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни

Команда Linux Mint до сих пор не обновила информацию на веб-сайте проекта, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.
3DNews 26 июня в 11:56
1
Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
1,8K
Футбол

Ганчаренко вернулся к исполнению обязанностей главного тренера ЦСКА

РИА Новости 05:26
2
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,7K
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
845
Кино

Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor вчера в 02:52
11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное