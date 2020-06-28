Общество

ИзвестияИзвестияВ Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе. Об этом 28 июня сообщается на сайте института.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Нидерланды не могут определить источник радиации в Европе

Газета.Ru19:51

В Европе уточнили данные о повышенной радиации «из России»

Росбалт18:25

В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России

News.ru16:14

В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Известия17:46

Ученые Нидерландов не могут определить источник радиоактивных частиц в Северной Европе

ТАСС16:36

Информацию о пришедшей из России в Европу радиации опровергли

Lenta.ru18:13

В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России

РБК14:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 20:55, Ашберн
Армия и оружие

Фото недели. Парад Победы как дань памяти и выставка военных достижений

Независимая газета 10:21
Наука

Предложен метод эффективного получения топлива из воды

Японским ученым удалось достичь высокого уровня квантовой эффективности для расщепления воды, который дает возможность в будущем получать водород в промышленных масштабах.
Rusargument 15:44
1
Экономика

Российские технологические компании получат налоговые льготы

Российский премьер Михаил Мишустин намерен ввести бессрочные меры налоговой поддержки отечественной IT-отрасли.
Победа 31 26 июня в 02:00
21
Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
253
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK 09:35
19
Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru 18:12
18
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК 15:32
415
Футбол

«Интер» обыграл «Парму» в матче Серии А

Чемпионат 17:44
Армия и оружие

Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС

RuNews24.ru 08:29
37
Общество

Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»

Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
112
Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 04:44
42
Политика

Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России

Президент США Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России, заявила в воскресенье спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
РИА Новости 12:52
4
Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
1,6K
Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
2,8K
Происшествия

Около 2 тыс. человек остались без света в Абакане

Вести ФМ 11:31
Политика

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ 18:09
357
Общество

Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
956
Авто

Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге

Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня 05:38
75
Общество

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
8
Футбол

«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Чемпионат 11:23
1
Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
527
Энергетика

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 17:05
2
Армия и оружие

Названы особенности «Земледелия»

В настоящее время специалисты госкорпорации «Ростех» заканчивают проверять работоспособность новейшей системы дистанционного минирования, получившей название «Земледелие», пишет агентство «Интерфакс».
ГЛАС.RU 26 июня в 05:25
1
Общество

Режим ЧС введен в районе Приморья из-за затоплений

На территории Кавалеровского района Приморья был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением домов, мостов и разрушением участков дорог.
Газета.Ru вчера в 05:21
3
Политика

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ.
REGNUM вчера в 10:05
2,3K
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 5 220

В Башкирии за сутки на 27 июня увеличилось число заболевших коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:30
19
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
4
Технологии

TikTok назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных

Критика TikTok продолжается: на этот раз приложение назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных.
Ferra 13:37
1
Авто

Haval занял первое место в рейтинге качества китайских автомобилей

Автоновости дня 05:38
1
Происшествия

«Норникель» сливает ядовитые отходы в озеро Пясино

Как сообщают корреспонденты издания «Новая газета», оказалось, что металлургический завод «Норникель», расположенный в 20 километрах от Норильска, сбрасывает производственные отходы в реку Хараелах, а также в само озеро Пясино.
Live24 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное