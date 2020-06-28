Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе. Об этом 28 июня сообщается на сайте института.

В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Наука Предложен метод эффективного получения топлива из воды Японским ученым удалось достичь высокого уровня квантовой эффективности для расщепления воды, который дает возможность в будущем получать водород в промышленных масштабах. 1

Экономика Российские технологические компании получат налоговые льготы Российский премьер Михаил Мишустин намерен ввести бессрочные меры налоговой поддержки отечественной IT-отрасли. 21

Политика Львовский журналист признался в ненависти к Украине Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину. 253

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя. 19

Политика В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории. 1,6K

Политика Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1». 357

Общество Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости". 8

Футбол «Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». 1

Энергетика Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности. 2

Армия и оружие Названы особенности «Земледелия» В настоящее время специалисты госкорпорации «Ростех» заканчивают проверять работоспособность новейшей системы дистанционного минирования, получившей название «Земледелие», пишет агентство «Интерфакс». 1

Общество Режим ЧС введен в районе Приморья из-за затоплений На территории Кавалеровского района Приморья был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением домов, мостов и разрушением участков дорог. 3

Политика На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ. 2,3K