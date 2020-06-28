Общество
ИзвестияВ Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе. Об этом 28 июня сообщается на сайте института.
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Армия и оружие
Фото недели. Парад Победы как дань памяти и выставка военных достижений
Независимая газета 10:21
Наука
Предложен метод эффективного получения топлива из воды
Японским ученым удалось достичь высокого уровня квантовой эффективности для расщепления воды, который дает возможность в будущем получать водород в промышленных масштабах.
Rusargument 15:44
Экономика
Российские технологические компании получат налоговые льготы
Российский премьер Михаил Мишустин намерен ввести бессрочные меры налоговой поддержки отечественной IT-отрасли.
Победа 31 26 июня в 02:00
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK 09:35
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru 18:12
Футбол
«Интер» обыграл «Парму» в матче Серии А
Чемпионат 17:44
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 04:44
Политика
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России
Президент США Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России, заявила в воскресенье спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
РИА Новости 12:52
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ 18:09
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Авто
Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге
Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня 05:38
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
Футбол
«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Чемпионат 11:23
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Энергетика
Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве
Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 17:05
Армия и оружие
Названы особенности «Земледелия»
В настоящее время специалисты госкорпорации «Ростех» заканчивают проверять работоспособность новейшей системы дистанционного минирования, получившей название «Земледелие», пишет агентство «Интерфакс».
ГЛАС.RU 26 июня в 05:25
Общество
Режим ЧС введен в районе Приморья из-за затоплений
На территории Кавалеровского района Приморья был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением домов, мостов и разрушением участков дорог.
Газета.Ru вчера в 05:21
Политика
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ.
REGNUM вчера в 10:05
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 5 220
В Башкирии за сутки на 27 июня увеличилось число заболевших коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:30
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
Технологии
TikTok назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных
Критика TikTok продолжается: на этот раз приложение назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных.
Ferra 13:37
Авто
Haval занял первое место в рейтинге качества китайских автомобилей
Автоновости дня 05:38
Происшествия
«Норникель» сливает ядовитые отходы в озеро Пясино
Как сообщают корреспонденты издания «Новая газета», оказалось, что металлургический завод «Норникель», расположенный в 20 километрах от Норильска, сбрасывает производственные отходы в реку Хараелах, а также в само озеро Пясино.
Live24 05:05