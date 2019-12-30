Общество

REGNUMREGNUMВ Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды. Об этом передает радиостанция NOS.
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Голландия официально прекратила существование

Lenta.ruвчера в 23:53

Название Голландия официально перестало существовать

РБКвчера в 22:58

Название Голландия официально перестало существовать

Известиявчера в 17:54

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

РИА Новостивчера в 21:41

Голландия официально прекращает своё существование

News.ruвчера в 16:27

Название «Голландия» официально перестало существовать

Life.ruвчера в 16:15

Сегодня перестала существовать Голландия. Это избавит всех от путаницы

Телеканал 360°вчера в 15:09
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине

В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Комсомольская правда 05:03
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
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В России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми

С начала года в России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми.
Летидор 04:34
Финансы

О чем говорит укрепление молдавского лея

Укрепление лея, особенно по отношению к валютам основных торговых партнеров, свидетельствует не столько об экономической силе страны, сколько о структурных нарушениях, с которыми сталкивается страна, подчеркивает эксперт, цитируемый IPN.
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В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж

Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.
RT на русском 03:42
Гаджеты

Бюджетный смартфон от Nokia стал ещё доступнее

Смартфон Nokia 4.2 снова упал в цене.
UfaTime.ru 04:32
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Гаджеты

Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%

Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
iXBT.com 05:02
Происшествия

Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:55
Хоккей

Радулов забросил шайбу в матче «Зимней классики» НХЛ

Известия вчера в 22:37
Наука

Итоги года в биологии и медицине

Удвоенный генетический алфавит, лечебная генная терапия, новое «слово» в словаре зелёных мартышек, самоодомашнившиеся люди и ещё целый ряд открытий, которые запомнились нам в 2019 году.
Наука и жизнь 30.12.19 в 23:00
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня 31.12.19 в 06:28
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
Общество

Путин поздравил Григоровича с днем рождения

ТАСС 04:34
Армия и оружие

Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет

Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
ГЛАС.RU 04:37
Политика

Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.
ТАСС вчера в 19:11
Общество

На Украине повысится размер минимальной зарплаты

С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (около 200 долларов), сообщает riafan.ru.
Солидарность 03:34
Политика

Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве

Известия 03:44
Гаджеты

Bosch покажет на CES 2020 новые умные очки

Компания Bosch недавно анонсировала умные очки SmartGlass Light Drive, которые отличаются малым весом и внешне почти полностью дублируют обычные очки.
Игромания.ру 03:39
Авто

Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

Представители немецкой компании BMW рассказали о новинках, которые будут представлены в России в следующем году.
Goroday.ru 31.12.19 в 13:26
Политика

Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
ТАСС вчера в 15:29
Происшествия

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
РБК 03:09
Футбол

«Челси» предложит за Федора Чалова 23,5 млн евро

По данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.
ГЛАС.RU вчера в 07:12
Происшествия

Названо число жертв авиакатастроф в 2019 году

Lenta.ru 03:57
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
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