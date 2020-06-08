Происшествия
Газета.RuВ Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17
Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH-17 рассказал о результатах исследований тел членов экипажа малайзийского Boeing, передает РИА "Новости". По его словам, в теле капитана экипажа обнаружили осколок в форме бабочки.
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Раскрыты результаты анализа тел членов упавшего в Донбассе Boeing экипажа
Московский Комсомолецвчера в 13:54
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Происшествия
Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Актер Иван Стебунов заявил, что сообщения СМИ о том, что он вместе с женой находился в машине артиста Михаила Ефремова в момент ДТП, устроенного последним в Москве, не соответствуют действительности.
Известия 03:01
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидов
Граждане, которые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на специальные выплаты из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание.
Lenta.ru вчера в 17:15
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 06:33
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Футбол
«Ювентус» готов предложить Артуру в три раза больше, чем «Барселона»
По неофициальной информации, Артур зарабатывает в "Барселоне" порядка €5 миллионов.
Газета.Ru 00:59
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
Известия вчера в 07:19
Игры
СМИ: переиздание трилогии Mass Effect выйдет осенью 2020 года
Electronic Arts может выпустить ремастеры трилогии Mass Effect осенью 2020 года.
CyberSport.ru 04:30
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США сообщили Нидерландам о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:23
Армия и оружие
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 03:26
Происшествия
Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией
Перед смертельной аварией в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП.
Lenta.ru 05:03
Киберспорт
На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр
Презентация PC Gaming Show намечена на 13 июня; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
Srnsk вчера в 14:24
Культура
Российский сериал «Содержанки» продали британскому Channel 4
О сериале: Сериал «Содержанки» снимался для видеосервиса Start, который принадлежит продюсерам Yellow, Black & White и холдингу «Газпром-медиа», на российских телеканалах его не показывали.
Snob.ru 04:50
Происшествия
Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба
Суд признал виновными участников банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба.
Вести.Ru 05:07
Авто
Skoda представила спецверсию Skoda Rapid в России
Автоновости дня 04:11
Общество
Заболевший коронавирусом Евгений Ройзман попал в больницу с пневмонией
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом после обнаружения у него пневмонии, пишет «Интерфакс».
Ведомости 02:43
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о референдуме. Информация об этом появилась на сайте парламента.
Piter.tv 04:38
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Московский Комсомолец 03:47
Интернет
Номера телефонов пользователей WhatsApp утекли в поиск Google
Популярный мессенджер отправляет номера телефонов пользователей в поиск Google.
Профиль 04:26
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Две трети новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе увеличилось до 3651, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 07:34
Политика
Создана петиция против обнуления сроков Путина
На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Происшествия
К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты "АиФ" рассказали, как выявить реальный пробег автомобиля. Первое на что стоит обратить внимание – на износ тормозных дисков.
Piter.tv 04:07
Происшествия
Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23