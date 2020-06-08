Происшествия
РИА НовостиВ Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют двое голландских адвокатов Пулатова.
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с чего всё началось
Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.РИА Новости12:56
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Шоу-бизнес
Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль
Комсомольская правда 18:42
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна 22:32
Армия и оружие
На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела
Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.
REGNUM вчера в 17:59
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости 19:07
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Путешествия
Отдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru 22:51
Футбол
Сульшер высказался о трансферах командной «химии»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о трансферах и о тактике подбора игроков.
Газета.Ru 22:42
Игры
Экшен Craftopia выйдет в раннем доступе в Steam уже в июле
Разработчики рассказали, что версия раннего доступа Craftopia предложит геймерам больше тысячи предметов, около тридцати навыков, пятидесяти чар и реализацию таких особенностей, как взаимодействие огня с окружением.
Vevby.ru 11:15
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Финансы
ФРС еще не запустила свою программу помощи, но уже изменила ее условия
Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что программе «осталось несколько дней» до выдачи первого займа, и заявил, что центральный банк обновляет резервы на основе отзывов, полученных из тысяч источников.
ИА Красная Весна 19:25
Общество
На Благовещенск обрушился тропический ливень
Вечером 8 июня на Благовещенск обрушился настоящий тропический ливень, за 12 часов выпало 82 миллиметра от месячной нормы осадков - 90 процентов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Российская газета 22:35
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия 12:25
Путешествия
Определена доля желающих провести лето дома россиян
Почти 20 процентов россиян, желающих взять летний отпуск в этом году, намерены провести его дома.
Lenta.ru 23:03
Общество
10 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Республике Алтай
По данным на воскресенье, 7 июня, в Республике Алтай выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.COVID-19 подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска и трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими.
Алтайская правда 00:10
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM 06:51
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
Общество
Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок
Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы, пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов.
РБК 23:00
Общество
В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию
Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС 12:45
Гаджеты
Флагманская SoC, быстрая зарядка 40 Вт и функция термометра. Потенциальный хит Honor Play4 Pro поступил в продажу у себя на родине
Версия Honor Play4 Pro без функции термометра с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти обойдётся в 410 долларов, а версия с функцией термометра (тоже 8/128 ГБ) — 424 доллара.
iXBT.com 22:14
Происшествия
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП
В отношении водителя иномарки, попавшего 8 июня в 21:44 в ДТП у дома 3 на Смоленской площади, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 19:25
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Происшествия
В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока
В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 21:28