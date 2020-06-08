Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют двое голландских адвокатов Пулатова.
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с чего всё началось

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.
РИА Новости12:56

Подробнее о событии

В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17

Газета.Ru15:11

Стали известны результаты экспертизы тел экипажа MH17

News.ru14:40

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

РИА Новости12:56

В Нидерландах представили данные анализа тел членов экипажа MH17

Москва 2414:07

Раскрыты результаты экспертизы тел членов экипажа Boeing MH17

Lenta.ru13:57

Раскрыты результаты анализа тел членов упавшего в Донбассе Boeing экипажа

Московский Комсомолец13:54

Бабочка указала на ракету, но... Раскрыты результаты экспертизы жертв MH17

Царьград14:39
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 23:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль

Комсомольская правда 18:42
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
4,7K
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна 22:32
10
Армия и оружие

На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела

Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.
REGNUM вчера в 17:59
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
10
Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости 19:07
3
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
510
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,7K
Путешествия

Отдых в России может подорожать почти на треть

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru 22:51
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Футбол

Сульшер высказался о трансферах командной «химии»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о трансферах и о тактике подбора игроков.
Газета.Ru 22:42
Игры

Экшен Craftopia выйдет в раннем доступе в Steam уже в июле

Разработчики рассказали, что версия раннего доступа Craftopia предложит геймерам больше тысячи предметов, около тридцати навыков, пятидесяти чар и реализацию таких особенностей, как взаимодействие огня с окружением.
Vevby.ru 11:15
2
Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
307
Общество

В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников

Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
3
Финансы

ФРС еще не запустила свою программу помощи, но уже изменила ее условия

Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что программе «осталось несколько дней» до выдачи первого займа, и заявил, что центральный банк обновляет резервы на основе отзывов, полученных из тысяч источников.
ИА Красная Весна 19:25
Общество

На Благовещенск обрушился тропический ливень

Вечером 8 июня на Благовещенск обрушился настоящий тропический ливень, за 12 часов выпало 82 миллиметра от месячной нормы осадков - 90 процентов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Российская газета 22:35
3
Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия 12:25
71
Путешествия

Определена доля желающих провести лето дома россиян

Почти 20 процентов россиян, желающих взять летний отпуск в этом году, намерены провести его дома.
Lenta.ru 23:03
Общество

10 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Республике Алтай

По данным на воскресенье, 7 июня, в Республике Алтай выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.COVID-19 подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска и трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими.
Алтайская правда 00:10
27
Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
140
Политика

Путин присвоил Захаровой ранг посла

REGNUM 06:51
1,4K
Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
2,3K
Шоу-бизнес

Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла слухи о ее госпитализации

Газета.Ru 20:24
Общество

Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы, пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов.
РБК 23:00
Общество

В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС 12:45
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Гаджеты

Флагманская SoC, быстрая зарядка 40 Вт и функция термометра. Потенциальный хит Honor Play4 Pro поступил в продажу у себя на родине

Версия Honor Play4 Pro без функции термометра с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти обойдётся в 410 долларов, а версия с функцией термометра (тоже 8/128 ГБ) — 424 доллара.
iXBT.com 22:14
2
Происшествия

В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП

В отношении водителя иномарки, попавшего 8 июня в 21:44 в ДТП у дома 3 на Смоленской площади, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 19:25
Политика

На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
148
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
122
Происшествия

В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока

В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 21:28
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