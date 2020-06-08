Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.

с чего всё началось

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют двое голландских адвокатов Пулатова.

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,4K

Политика Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения. 214

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 111

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 146

Общество В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом. 608

Политика Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина. 297

Происшествия Уголовное дело после смертельного ДТП с Ferrari возбудили в Петербурге В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием Ferrari, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения. 513

Происшествия В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 642

Футбол В Италии изменились сроки летнего трансферного окна Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте сообщила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Финансы Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+. 2

Общество В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день. 3,4K

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 963

Армия и оружие Подписан новый контракт на Су-34 «На прошлой неделе подписан контракт между Минобороны и ПАО «Сухой» на строительство примерно 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34», - рассказал источник.

Армия и оружие Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

Наука В России усомнились в глубине Марианской впадины Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане. 104

Политика Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.