Общество
РИА НовостиВ Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют двое голландских адвокатов Пулатова.
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с чего всё началось
Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.РИА Новости12:56
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