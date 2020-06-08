Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют двое голландских адвокатов Пулатова.
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с чего всё началось

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.
РИА Новости12:56

Подробнее о событии

В Нидерландах представили данные анализа тел членов экипажа MH17

Москва 2414:07

Стали известны результаты экспертизы тел экипажа MH17

News.ru14:40

Бабочка указала на ракету, но... Раскрыты результаты экспертизы жертв MH17

Царьград14:39

В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17

Газета.Ru15:11

Раскрыты результаты экспертизы тел членов экипажа Boeing MH17

Lenta.ru13:57

Раскрыты результаты анализа тел членов упавшего в Донбассе Boeing экипажа

Московский Комсомолец13:54

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

РИА Новости12:56
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Происшествия

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Газета.Ru 16:53
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
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Единоборства

Нуньес установила достижение, победив Спенсер на UFC 250

Бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение, победив в главном бою вечера на UFC 250 канадку Фелицию Спенсер.
МК-Спорт вчера в 06:45
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Общество

Военно-транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке

Российская газета 16:52
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
1,9K
Общество

В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
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Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
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Происшествия

Десять тонн нефти разлилось из скважины в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе произошел разлив 10 т нефти вперемешку с другими жидкостями из-за разгерметизации скважины.
Газета.Ru 10:02
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Происшествия

Уголовное дело после смертельного ДТП с Ferrari возбудили в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием Ferrari, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения.
РЕН ТВ 08:33
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Происшествия

В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
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Общество

Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5

Российская газета 14:55
Футбол

В Италии изменились сроки летнего трансферного окна

Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте сообщила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чемпионат 14:08
Финансы

Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
2
Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
3,4K
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
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Технологии

Банковские приложения могут представлять опасность утечки данных

Использование банковских приложений на смартфоне может привести к утечке персональных данных.
Деловое.ТВ 12:40
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Армия и оружие

Подписан новый контракт на Су-34

«На прошлой неделе подписан контракт между Минобороны и ПАО «Сухой» на строительство примерно 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34», - рассказал источник.
ANNA-News 11:39
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия 13:29
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 12:50
60
Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 06:58
Общество

В США найден клад стоимостью в миллион долларов

BFM.ru 11:50
2
Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
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Политика

Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе

Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Наука

Негативное мышление увеличивает риск развития деменции

Благодаря очередному исследованию ученые смогли обнаружить, что постоянное участие в негативных моделях мышлeния чeловeка повышaeт риск развития бoлeзни Альцгеймера.
Evo-rus.com 15:19
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Как работают Яндекс.Новости?
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