Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.

с чего всё началось

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют двое голландских адвокатов Пулатова.

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Происшествия В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 89

Общество Автомобили Tesla получат «бесконечные» аккумуляторы Компания Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) совместно с американским предпринимателем Илоном Маском завершили разработку аккумуляторов для электрокаров Tesla и готова пустить его в производство. 7

Наука Южнокорейские ученые создали роботизированную копию рогатого жука Южнокорейские ученые из сеульского университета Конкук вдохновились полетом рогатого жука Allomyrina dichotoma и стали пристально изучать данное насекомое, чтобы затем скопировать и создать ее роботическую версию.

Общество В Москве отменяют пропуска и самоизоляцию С 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции и пропускная система. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 106

Наука Изучение гигантских кратеров на дне Баренцева моря будет продолжено Группа норвежских учёных продолжила исследование системы глубоководных разломов, расположенных под гигантскими метановыми кратерами на дне Баренцева моря.

Космос Телескоп Хаббл сфотографировал галактику NGC 2608 Наиболее родственными NGC 2608 являются галактики из серии снимков Глубокого поля Хаббла.

Происшествия Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы Сланцы, Ленинградская область, 8 июня 2020, 17:11 — REGNUM Сланцевский суд Ленинградской области огласил приговор участнику боев без правил и националисту Вячеславу Дацика по делу о незаконном пересечении границы РФ и Эстонии. 15

Авто INEOS Automotive показал дизайн внедорожника Grenadier Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала тизер новой модели, анонсировав дизайн машины.

Здоровье Специалисты Минздрава РФ подвели итоги командировки в Дагестан Подводя итог проведенной в республике работы, руководитель группы - заместитель директора НМИЦ ФПИ Минздрава РФ Вадим Тестов отметил, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно улучшилась. 2

Общество Власти Петербурга анонсировали план снятия ограничений вслед за Москвой В ближайшие дни власти Санкт-Петербурга представят план по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.