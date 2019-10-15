с чего всё началось

В Нидерландах полиция обнаружила семью из шести человек, которая 9 лет прожила в переоборудованном подвале, так как ее члены были уверены в приближении конца света, передает The Guardian. Обнаружить их удалось благодаря тому, что один из братьев попросил о помощи в местном баре.

В Нидерландах семья 9 лет жила в подвале в ожидании конца света

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