Происшествия
Газета.RuВ Нидерландах семья 9 лет жила в подвале в ожидании конца света
В Нидерландах полиция обнаружила семью из шести человек, которая 9 лет прожила в переоборудованном подвале, так как ее члены были уверены в приближении конца света, передает The Guardian. Обнаружить их удалось благодаря тому, что один из братьев попросил о помощи в местном баре.
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с чего всё началось
Отец и шестеро его детей в возрасте от 16 до 25 лет были найдены после того, как старший сын сбежал и зашел в местный бар, сообщает издание NL Times со ссылкой на местный телеканал.Sibnet Новости00:22
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В Нидерландах нашли семью, которая девять лет пряталась в подвале фермы
Комсомольская правдавчера в 15:58
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
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