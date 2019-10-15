Полиция Нидерландов обнаружила в отдаленной деревеньке Рейнервольде на северо-востоке страны пятерых человек в возрасте от 18 до 58 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света, сообщает BBC.

В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале

Политика Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Политика В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.

Происшествия Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.

Происшествия Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Экономика Ведущее предприятие страны из Амурской области по переработке сои расширяет мощности Губернатору Амурской области Василию Орлову и замминистра сельского хозяйства Джамбулату Хатуову показали производственные цеха и продукцию завода по переработке сои в регионе.

Футбол Черчесов: мы не ставим крест на Кокорине и Мамаеве Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву рассказал о том, имеют ли шансы осужденные Кокорин и Мамаев снова попасть в состав национальной команды.

Армия и оружие ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.

Футбол Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Общество Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.

Происшествия Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.

Армия и оружие Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Шоу-бизнес Алексей Панин рассказал о чувствах к бывшей супруге Известный российский актер Алексей Панин открыто рассказал своим верным почитателям о чувствах, которые испытывает к бывшей возлюбленной Людмиле.