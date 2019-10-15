Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале

Полиция Нидерландов обнаружила в отдаленной деревеньке Рейнервольде на северо-востоке страны пятерых человек в возрасте от 18 до 58 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света, сообщает BBC.
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