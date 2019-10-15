Происшествия
Российская газетаВ Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Полиция Нидерландов обнаружила в отдаленной деревеньке Рейнервольде на северо-востоке страны пятерых человек в возрасте от 18 до 58 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света, сообщает BBC.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 21:46, Вашингтон
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Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
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Речь идет о работе, за которую получают наличные деньги, минуя кассу.
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