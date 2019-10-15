Происшествия
ИзвестияВ ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи. Об этом сообщило издание Die Welt.
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Голландская многодетная семья 9 лет просидела в подвале фермы в ожидании конца света
Комсомольская правда02:55
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Общество
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Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»
На сентябрьском совещании у вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова было принято решение объединить недропользователей на Кавказских Минеральных Водах на базе компании «Холдинг Аква».
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Машины с надписью ДПС сопроводили кортеж Путина в ОАЭ
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Известия вчера в 07:15
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В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
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Авто
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Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Актуальные Новости 14 октября в 05:01
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В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке
Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове.
РБК 03:45
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Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
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Водителей обяжут устанавливать госномера в день покупки
Глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД сообщил, что с первого дня следующего года вступит в силу закон, по которому владельцы обязаны будут устанавливать госномера на машины в день покупки.
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МИД РФ опроверг сообщения о звонке Лаврова в Минск Макею
В министерстве иностранных дел России опровергли сообщения, размещенные в ряде Telegram-каналов, о якобы имевшем место телефонном разговоре между главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
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Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
Кино
В сиквеле «Венома» появится суперзлодейка Визг
Как сообщают источники, знакомые с проектом, в сюжет «Венома 2» добавили нового персонажа комиксов Marvel — суперзлодейку Визг.
КиноПоиск 03:09
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Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Вести.Ru вчера в 12:55
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.
РИА Новости 04:04
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Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой
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Коммерсантъ вчера в 17:54
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Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
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Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Политика
Байден заявил о возможном распаде НАТО из-за переизбрания Трампа
Альянс НАТО может прекратить свое существование, если действующий президент США Дональд Трамп сможет избраться на второй срок в 2020 году, заявил американский экс-вице-президент Джо Байден на дебатах среди кандидатов от Демпартии США.
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Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
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Безымянного кота признали вещдоком "серо-бело-черного цвета" и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.
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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48