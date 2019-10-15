Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи. Об этом сообщило издание Die Welt.

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Происшествия Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.

Экономика Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки» На сентябрьском совещании у вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова было принято решение объединить недропользователей на Кавказских Минеральных Водах на базе компании «Холдинг Аква».

Политика Машины с надписью ДПС сопроводили кортеж Путина в ОАЭ Автомобили Mercedes с надписью ДПС сопроводили кортеж президента России Владимира Путина, прибывшего 15 октября с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Авто Lada Largus получил двойной багажник Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Общество Водителей обяжут устанавливать госномера в день покупки Глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД сообщил, что с первого дня следующего года вступит в силу закон, по которому владельцы обязаны будут устанавливать госномера на машины в день покупки.

Политика МИД РФ опроверг сообщения о звонке Лаврова в Минск Макею В министерстве иностранных дел России опровергли сообщения, размещенные в ряде Telegram-каналов, о якобы имевшем место телефонном разговоре между главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.

Кино В сиквеле «Венома» появится суперзлодейка Визг Как сообщают источники, знакомые с проектом, в сюжет «Венома 2» добавили нового персонажа комиксов Marvel — суперзлодейку Визг.

Общество Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.

Происшествия Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Политика Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.

Общество Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Политика Байден заявил о возможном распаде НАТО из-за переизбрания Трампа Альянс НАТО может прекратить свое существование, если действующий президент США Дональд Трамп сможет избраться на второй срок в 2020 году, заявил американский экс-вице-президент Джо Байден на дебатах среди кандидатов от Демпартии США.

Политика Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.

Происшествия «Кот-наркокурьер» сбежал до суда Безымянного кота признали вещдоком "серо-бело-черного цвета" и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.