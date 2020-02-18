Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
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с чего всё началось
Об этом в статье под названием "Проводилось ли расследование по MH17 должным образом?" рассказывает
 журналист и автор фильма об авиакатастрофе Макс Ван дер Верфф.
РИА Новости01:26

Подробнее о событии

Голландская прокуратура ответила на вопрос об утечке документов по MH17

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Lenta.ru07:11

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RT на русскомвчера в 18:55

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Газета.Ru06:34

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Комсомольская правда07:00

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС05:39

СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Коммерсантъвчера в 17:14
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Политика

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Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

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RT на русском вчера в 20:04
Футбол

Лига чемпионов. «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Бомбардир.ру 02:06
Происшествия

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
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Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
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Армия и оружие

Глава ЛНР опроверг сведения о наступлении ополченцев в Донбассе

iReactor 07:05
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От коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане

В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости.
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Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
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Зидан прокомментировал гол Смолова в ворота «Реала»

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Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет

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Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку

Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку "Байкал". Она оснащена 57-мм снарядами и обладает высокой скорострельностью.
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Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

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Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн

Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Lenta.ru вчера в 15:09
Гаджеты

Xiaomi готовится к российскому ПО

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Политика

Россия и Германия создадут совместную группу по энергетике

РФ и Германия договорились создать совместную группу по энергетике, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на германо-российской конференции в немецкой столице.
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