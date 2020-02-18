с чего всё началось

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

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Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Авто В РФ мало покупают трехлетние подержанные автомобили На автомобили — «трехлетки», которые прежде всего приобретают как более доступную альтернативу новым, в прошлом году пришлось всего 8% от всех сделок с автомобилями на вторичном рынке РФ.

Здоровье В школах Челябинска продлили карантин Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова сообщила, что на городском штабе учтут эту рекомендацию.

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Политика Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.

Экономика Кудрин заявил о возможности правительства России снизить налоги У российского правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране, заявил журналистам глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин.