Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
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Платформа независимых журналистов Bonanza Media опубликовала документы
 Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, согласно одному из которых в районе, где произошло крушение малайзийского "Боинга" в июле 2014 года, не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук".
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