Политика
ИнтерфаксВ Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
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Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было
Московский Комсомолецвчера в 17:20
Эксперт: Своих спутников у голландцев нет, данные косморазведки они могли взять у структур НАТО
Комсомольская правда04:14
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Политика
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Первая россиянка заразилась коронавирусом
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