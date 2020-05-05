Коронавирус

Новый ВекНовый ВекВ Нидерландах создали способное победить коронавирус антитело

Моноклональное антитело 47D11, способное победить коронавирус в лабораторных условиях, смогли создать ученые Утрехтского университета в Нидерландах, сообщает Bloomberg.
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Эксперт рассказал о синтезированном в Нидерландах антителе к коронавирусу

РИА Новости11:49

В Нидерландах ученые синтезировали антитело против коронавируса

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Ученые создали побеждающее коронавирус антитело

Forbesвчера в 12:55

Создано способное победить коронавирус антитело

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Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу

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РБК06:40

Ученые создали антитело, способное победить коронавирус

URA.Ru09:08
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая

Дни с 6 по 8 мая, которые объявлены нерабочими, оплачиваются в обычном размере. Об этом РИА Новости рассказали в Минтруде РФ.
Piter.tv вчера в 02:57
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Происшествия

В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов

Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 03:14
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Политика

Германия положительно относится к строительству «Северного потока — 2»

Немецкое правительство положительно относится к строительству газопровода "Северный поток — 2", отмечается в ответе на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.
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Происшествия

На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек.
Деловая газета. Юг 03 мая в 03:58
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Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:38
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Армия и оружие

Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» помог турецкому Kirpi в Сирии

Российские военные помогли вытащить машину с помощью броневика "Тайфун-К", сообщает Федеральное агентство новостей.
Народные новости вчера в 14:07
Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
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Происшествия

В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб

В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб.
Lenta.ru 15:45
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Общество

Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Политика

США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны – NASA

Вашингтон, 5 мая 2020, 22:24 — REGNUM США надеются на сотрудничество с партнерами по Международной космической станции (МКС) в рамках своей лунной программы «Артемида», однако до конца не знают, присоединиться ли к этому партнерству Россия.
REGNUM 15:24
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин

В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
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Общество

Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru 02:36
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Авто

Компания Mazda назвала преемника кроссовера Mazda CX-5

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Здоровье

Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады

Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
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Павел Коньков начал знакомиться со своим делом

Фигуранты начали знакомиться с материалами дела, вины они не признают.
Коммерсантъ 13:17
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Футбол

Marca: ФИФА разрешит проводить пять замен при возобновлении сезона

ФИФА разрешит производить пять замен по ходу матча во время возобновления сезона, сообщает Marca.
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Игры

Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе

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Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
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Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
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Змея заползла в квартиру в Москве

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Общество

Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний

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Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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Утяшева показала подросшую дочку в честь ее 5-летия

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Недра небесные

В начале апреля весь мир бурно обсуждал указ Дональда Трампа о праве американских компаний на освоение лунных и прочих небесных ресурсов, а в России даже успели окрестить это решение «агрессивным».
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Умер член президиума РАН Евгений Микрин

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МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений

МИД Чехии предложил российской стороне начать переговоры по урегулированию споров, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек.
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