Коронавирус
Новый ВекВ Нидерландах создали способное победить коронавирус антитело
Моноклональное антитело 47D11, способное победить коронавирус в лабораторных условиях, смогли создать ученые Утрехтского университета в Нидерландах, сообщает Bloomberg.
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Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая
Дни с 6 по 8 мая, которые объявлены нерабочими, оплачиваются в обычном размере. Об этом РИА Новости рассказали в Минтруде РФ.
Piter.tv вчера в 02:57
Происшествия
В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов
Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 03:14
Политика
Германия положительно относится к строительству «Северного потока — 2»
Немецкое правительство положительно относится к строительству газопровода "Северный поток — 2", отмечается в ответе на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.
Политика Сегодня вчера в 06:42
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек.
Деловая газета. Юг 03 мая в 03:58
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:38
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Армия и оружие
Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» помог турецкому Kirpi в Сирии
Российские военные помогли вытащить машину с помощью броневика "Тайфун-К", сообщает Федеральное агентство новостей.
Народные новости вчера в 14:07
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
Происшествия
В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб
В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб.
Lenta.ru 15:45
Общество
Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Политика
США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны – NASA
Вашингтон, 5 мая 2020, 22:24 — REGNUM США надеются на сотрудничество с партнерами по Международной космической станции (МКС) в рамках своей лунной программы «Артемида», однако до конца не знают, присоединиться ли к этому партнерству Россия.
REGNUM 15:24
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Общество
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru 02:36
Авто
Компания Mazda назвала преемника кроссовера Mazda CX-5
32CARS.ru 12:35
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады
Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
Происшествия
Павел Коньков начал знакомиться со своим делом
Фигуранты начали знакомиться с материалами дела, вины они не признают.
Коммерсантъ 13:17
Футбол
Marca: ФИФА разрешит проводить пять замен при возобновлении сезона
ФИФА разрешит производить пять замен по ходу матча во время возобновления сезона, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс 14:35
Игры
Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе
3DNews 03:56
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru 15:24
Общество
Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний
Кавказский узел вчера в 19:28
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Космос
Недра небесные
В начале апреля весь мир бурно обсуждал указ Дональда Трампа о праве американских компаний на освоение лунных и прочих небесных ресурсов, а в России даже успели окрестить это решение «агрессивным».
Ъ-Огонек вчера в 01:00
Политика
МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений
МИД Чехии предложил российской стороне начать переговоры по урегулированию споров, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Коммерсантъ 13:30