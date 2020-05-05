Коронавирус

Новый ВекНовый ВекВ Нидерландах создали способное победить коронавирус антитело

Моноклональное антитело 47D11, способное победить коронавирус в лабораторных условиях, смогли создать ученые Утрехтского университета в Нидерландах, сообщает Bloomberg.
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Создано способное победить коронавирус антитело

Lenta.ru07:14

Эксперт рассказал о синтезированном в Нидерландах антителе к коронавирусу

РИА Новости11:49

В Нидерландах ученые синтезировали антитело против коронавируса

Известия09:51

Европейские ученые нашли способное победить коронавирус моноклональное антитело

ТАСС Наука 16:01

Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу

Коммерсантъ06:40

Европейские ученые создали побеждающее коронавирус антитело

РБК06:40

Ученые создали побеждающее коронавирус антитело

Forbesвчера в 12:55
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Политика

Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу

Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.
РИА Новости 14:57
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Политика

Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
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Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15
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Игры

Halo 2: Anniversary выйдет на PC 12 мая

Cyber.sports.ru 13:48
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Здоровье

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
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Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
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Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
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Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Футбол

Начал работу портал УЕФА по возврату билетов на матчи Евро-2020

5 мая начал работу портал Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для возврата билетов на матчи Евро-2020.
Sport24.ru 10:08
Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
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Общество

В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке

Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
61
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
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Авто

Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander

В Китае Toyota Frontlander выйдет осенью, а немного позже модель станет доступна и для американских покупателей.
CarsWeek.ru 03:19
Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
106
Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
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Футбол

Клопп не хочет «делать заголовки газетам» разговорами о Мбаппе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал отвечать на вопрос о покупке нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, передает beIN Sports.
Газета.Ru 16:20
Кино

Супермену и ведьмаку Генри Кавиллу исполнилось 37 лет

В 2007-ом молодого актера заметили режиссеры сериала "Тюдоры" и пригласили на роль второстепенного персонажа, друга короля Генриха VIII. https: / / www.pinterest.ru / Настоящая слава пришла к Генри в 2013-ом, после роли Супермена в фильме "Человек из стали" режиссера Зака Снайдера.
SM News 05:04
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
1,1K
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении в Сирии российского танка Т-14 «Армата»

Ряд СМИ со ссылкой на информагентство Sina сообщили о том, что в Сирии уничтожен новейший российский танк Т-14 «Армата».
Военное дело 03 мая в 08:02
2,4K
Экономика

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник к закрытию сессии продемонстрировали умеренный рост на фоне ожиданий постепенного восстановления экономической активности в США.
ТАСС 16:40
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
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Шоу-бизнес

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
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Общество

Ученый, напугавший британцев коронавирусом, грубо нарушал самоизоляцию

Профессор Имперского Колледжа Нил Фергюсон, встречаясь с любовницей, публично призывал британцев соблюдать режим самоизоляции, 5 мая сообщает Daily Mail.
ИА Красная Весна 15:58
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
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Происшествия

Суд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова

Суд в Тульской области досрочно освободил бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима.
RT на русском 15:50
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Политика

В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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