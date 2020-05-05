Коронавирус
Новый ВекВ Нидерландах создали способное победить коронавирус антитело
Моноклональное антитело 47D11, способное победить коронавирус в лабораторных условиях, смогли создать ученые Утрехтского университета в Нидерландах, сообщает Bloomberg.
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Политика
Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу
Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.
РИА Новости 14:57
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15
Игры
Halo 2: Anniversary выйдет на PC 12 мая
Cyber.sports.ru 13:48
Здоровье
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Футбол
Начал работу портал УЕФА по возврату билетов на матчи Евро-2020
5 мая начал работу портал Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для возврата билетов на матчи Евро-2020.
Sport24.ru 10:08
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Авто
Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander
В Китае Toyota Frontlander выйдет осенью, а немного позже модель станет доступна и для американских покупателей.
CarsWeek.ru 03:19
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Футбол
Клопп не хочет «делать заголовки газетам» разговорами о Мбаппе
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал отвечать на вопрос о покупке нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, передает beIN Sports.
Газета.Ru 16:20
Кино
Супермену и ведьмаку Генри Кавиллу исполнилось 37 лет
В 2007-ом молодого актера заметили режиссеры сериала "Тюдоры" и пригласили на роль второстепенного персонажа, друга короля Генриха VIII. https: / / www.pinterest.ru / Настоящая слава пришла к Генри в 2013-ом, после роли Супермена в фильме "Человек из стали" режиссера Зака Снайдера.
SM News 05:04
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении в Сирии российского танка Т-14 «Армата»
Ряд СМИ со ссылкой на информагентство Sina сообщили о том, что в Сирии уничтожен новейший российский танк Т-14 «Армата».
Военное дело 03 мая в 08:02
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики
Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник к закрытию сессии продемонстрировали умеренный рост на фоне ожиданий постепенного восстановления экономической активности в США.
ТАСС 16:40
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Шоу-бизнес
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
Общество
Ученый, напугавший британцев коронавирусом, грубо нарушал самоизоляцию
Профессор Имперского Колледжа Нил Фергюсон, встречаясь с любовницей, публично призывал британцев соблюдать режим самоизоляции, 5 мая сообщает Daily Mail.
ИА Красная Весна 15:58
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Происшествия
Суд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова
Суд в Тульской области досрочно освободил бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима.
RT на русском 15:50
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Политика
В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11