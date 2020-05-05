Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

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