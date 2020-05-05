Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
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Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу

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Ученые создали антитело, способное победить коронавирус

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Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса

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В Нидерландах ученые синтезировали антитело против коронавируса

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Европейские ученые создали побеждающее коронавирус антитело

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Ученые создали побеждающее коронавирус антитело

Forbesвчера в 12:55
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
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В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
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Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

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Политика

Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса

Заявление анонсировал президент Дональд Трамп, пишет Reuters.
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Происшествия

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В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

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Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

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Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

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