Коронавирус
REGNUMВ Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса
Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
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Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Комсомольская правда вчера в 05:47
Общество
Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03
Общество
Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Общество
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки, а ОГЭ отменить
Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 07:32
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Общество
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Политика
Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса
Заявление анонсировал президент Дональд Трамп, пишет Reuters.
Lenta.ru 10:55
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета вчера в 10:46
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Политика
Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Общество
Роддом №6 в Петербурге остановил приём пациенток из-за коронавируса
Как сообщает издание "Фонтанка", в роддоме №6 в Петербурге у одной из пациенток обнаружили коронавирус без клинических проявлений.
Питерские заметки 10:32
Здоровье
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Экономика
Может ли развитие ипотеки простимулировать экономику
Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по мировой экономике, и ее последствия будут оказывать негативное воздействие на все сферы бизнеса еще не один год.
Lenta.ru 04:36
Здоровье
В Кирове вакцину от полиомиелита протестируют против коронавируса
В Кировской области планируют тестировать вакцину от полиомиелита в качестве профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Киров 10:25
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Хоккей
Матвей Мичков объяснил свой переход из «Локомотива» в систему СКА
Новобранец системы СКА Матвей Мичков объяснил свой переход в систему петербургского клуба.
Спорт день за днем вчера в 06:49
Происшествия
ЕСПЧ постановил выплатить €2 тыс. дочери самого богатого ректора России
Как следует из сообщения ЕСПЧ, в 2011 году Литвиненко из-за ссоры с отцом покинула Россию вместе с несовершеннолетним сыном.
РБК 10:49
Общество
Свердловский губернатор объяснил мягкость к нарушителям самоизоляции
Екатеринбург, 3 мая 2020, 07:53 — REGNUM В Свердловской области стараются наказывать только злостных нарушителей режима самоизоляции и других требований, направленных против распространения COVID-19.
REGNUM 03 мая в 00:53
Общество
Коломна стала лидером Подмосковья по новым случаям коронавируса
За истекшие сутки в Коломне были выявлены 76 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 10:38
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41