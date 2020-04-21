Коронавирус
Спорт день за днемВ Нидерландах запретили футбол до 1 сентября
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте запретил проведение футбольных соревнований в стране до 1 сентября, сообщает Voetbalzone. nl. По информации источника, под запретом окажется даже проведение матчей без зрителей. Таким образом, возобновление чемпионата Нидерландов оказалось под угрозой срыва.
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В Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября
Чемпионатвчера в 13:58
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Sports.ru вчера в 06:12
Космос
SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля
Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
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Дортмундская «Боруссия» намерена продлить контракт с английским вингером клуба Джейдоном Санчо.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Указание вступит в силу 27 апреля 2020 года.
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Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
В законопроекте предлагается разрешить полицейскому "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения" на правоохранителя.
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Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
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Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
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