Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте запретил проведение футбольных соревнований в стране до 1 сентября, сообщает Voetbalzone. nl. По информации источника, под запретом окажется даже проведение матчей без зрителей. Таким образом, возобновление чемпионата Нидерландов оказалось под угрозой срыва.

В Нидерландах запретили футбол до 1 сентября

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