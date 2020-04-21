С 1 сентября может начаться сезон 2020-2021. Ранее за полную остановку всех турниров выступили главы ряда городов Нидерландов. Теперь Королевскому футбольному союзу Нидерландов совместно с УЕФА предстоит решить, какие клубы представят страну в еврокубках.

В Нидерландах запретили проводить футбольные турниры до 1 сентября

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