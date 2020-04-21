Коронавирус

РидусРидусНидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в ходе видеоконференции 21 апреля призвал 55 национальных федераций доиграть чемпионаты их стран. Одновременно с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил запрет массовых мероприятий до 1 сентября.
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«Все решили мэры городов»: почему чемпионат Нидерландов завершится досрочно и сколько еще будет тренировать Дик Адвокат

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Чемпионат Нидерландов завершен досрочно. Чемпионом объявлен «Аякс»

Metaratings04:20

Премьер-министр Нидерландов запретил проведение футбольных матчей до 1 сентября

Матч ТВвчера в 14:48

Чемпионат Голландии по футболу будет завершён досрочно

Sport.ruвчера в 15:59

В Нидерландах продлили запрет на массовые мероприятия до 1 сентября

ТАССвчера в 14:42

Футбольный союз Голландии хочет досрочно закончить чемпионат страны

Спорт-Экспрессвчера в 16:21

В Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября

Чемпионатвчера в 13:58
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Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

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В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту избиения младенца.
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Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
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Сразу 74 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Приморье

За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
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В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

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RT на русском 06:42
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СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

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РБК 15:19
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В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции на майские праздники

Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что следует продлить действующие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России на майские праздники, передает РИА "Новости" .
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В Петербурге названы районы-лидеры по нарушению режима самоизоляции

Санкт-Петербург, 22 апреля 2020, 16:48 — REGNUM Жители пяти районов Петербурга чаще остальных нарушают режим самоизоляции в период пандемии.
REGNUM 09:48
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Происшествия

Аэропорту Шереметьево сообщили о бомбах в четырёх самолётах

По словам авторов, взрывные устройства содержатся в четырёх самолётах.
News.ru 15:01
Политика

Экс-глава СКР по Дагестану назначен заместителем Бастрыкина

Экс-глава управления Следственного комитета России по Республике Дагестан Эдуард Кабурнеев назначен заместителем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
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В сеть утекли исходные коды Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2

На форуме 4chan неожиданно опубликовали архивы с исходниками Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2 — 2017 и 2018 годов соответственно.
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США приостановят иммиграцию на два месяца

США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
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Гидроксихлорохин в США признали неэффективным против COVID-19

Стоит напомнить, что гидроксихлорохин активно продвигал президент США Дональд Трамп.
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18 мая выйдет новый сезон «Смешариков»

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22 апреля в Китае намерены спустить на воду УДК класса «Тип-075»

22 апреля в Китае на предприятии Hudong-Zhonghua Shipbuilding в Шанхае намерены спустить на воду новый десантный корабль.
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Транспорт

Россиян обяжут указывать свои контакты при покупке билета на поезд

РЖД проинформировало о новых правилах покупки билетов, теперь пассажиры должны будут указывать свои контактные данные.
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Калининградцы заметили в небе десятки спутников

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ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии.
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Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо

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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
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Wargaming отмечает десятилетие World of Tanks и дарит танк с гусями

22 апреля игра World of Tanks отмечает юбилей. Одна из самых успешных игр в истории существует уже 10 лет.
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Объявлено об окончании эпидемии гриппа в России

Уточняется, что, несмотря на завершение эпидемии, заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения в отдельных городах остается выше эпидемического порога.
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Соболев описал «Спартак» в трёх словах

Нападающий "Спартака" Александр Соболев описал свой клуб тремя словами.
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В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

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Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
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Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска с QR-кодами

"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — пояснили в министерстве.
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