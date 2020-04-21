Коронавирус
РидусНидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в ходе видеоконференции 21 апреля призвал 55 национальных федераций доиграть чемпионаты их стран. Одновременно с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил запрет массовых мероприятий до 1 сентября.
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В Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября
Чемпионатвчера в 13:58
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Происшествия
В Оренбуржье мать заподозрили в жестоком избиении младенца
В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту избиения младенца.
Российская газета 06:26
Общество
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
Lenta.ru 18:01
Здоровье
Сразу 74 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Приморье
За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru вчера в 23:15
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Общество
В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции на майские праздники
Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что следует продлить действующие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России на майские праздники, передает РИА "Новости" .
ЗакC.Ру 07:13
Происшествия
В Петербурге названы районы-лидеры по нарушению режима самоизоляции
Санкт-Петербург, 22 апреля 2020, 16:48 — REGNUM Жители пяти районов Петербурга чаще остальных нарушают режим самоизоляции в период пандемии.
REGNUM 09:48
Происшествия
Аэропорту Шереметьево сообщили о бомбах в четырёх самолётах
По словам авторов, взрывные устройства содержатся в четырёх самолётах.
News.ru 15:01
Политика
Экс-глава СКР по Дагестану назначен заместителем Бастрыкина
Экс-глава управления Следственного комитета России по Республике Дагестан Эдуард Кабурнеев назначен заместителем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Махачкалинские известия 09:58
Технологии
В сеть утекли исходные коды Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2
На форуме 4chan неожиданно опубликовали архивы с исходниками Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2 — 2017 и 2018 годов соответственно.
Игромания.ру 11:09
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:57
Здоровье
Гидроксихлорохин в США признали неэффективным против COVID-19
Стоит напомнить, что гидроксихлорохин активно продвигал президент США Дональд Трамп.
Ридус вчера в 20:48
Кино
18 мая выйдет новый сезон «Смешариков»
Inc-news.ru вчера в 15:09
Общество
22 апреля в Китае намерены спустить на воду УДК класса «Тип-075»
22 апреля в Китае на предприятии Hudong-Zhonghua Shipbuilding в Шанхае намерены спустить на воду новый десантный корабль.
Sudostroenie.info 04:58
Транспорт
Россиян обяжут указывать свои контакты при покупке билета на поезд
РЖД проинформировало о новых правилах покупки билетов, теперь пассажиры должны будут указывать свои контактные данные.
Национальная служба новостей 14:35
Космос
Калининградцы заметили в небе десятки спутников
Клопс 20 апреля в 16:51
Общество
ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина
Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии.
RT на русском 14:52
Общество
Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо
РИА Новости 08:50
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
Киберспорт
Wargaming отмечает десятилетие World of Tanks и дарит танк с гусями
22 апреля игра World of Tanks отмечает юбилей. Одна из самых успешных игр в истории существует уже 10 лет.
RuNews24.ru 01:23
Здоровье
Объявлено об окончании эпидемии гриппа в России
Уточняется, что, несмотря на завершение эпидемии, заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения в отдельных городах остается выше эпидемического порога.
Lenta.ru 18:55
Футбол
Соболев описал «Спартак» в трёх словах
Нападающий "Спартака" Александр Соболев описал свой клуб тремя словами.
Soccer.ru 18:39
Политика
КНДР может возглавить сестра Ким Чен Ына
News.ru 05:19
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска с QR-кодами
"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — пояснили в министерстве.
РИА Новости 13:48