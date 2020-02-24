Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing. Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербоке в эфире телеканала CBS заявил, что есть по крайней мере один человек, который якобы видел запуск ракеты.
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с чего всё началось
В понедельник нидерландский прокурор Фред Вестербек в интервью американскому телеканалу CBS
 заявил о якобы наличии как минимум одного свидетеля запуска ракеты "Бук".
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