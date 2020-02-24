Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing. Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербоке в эфире телеканала CBS заявил, что есть по крайней мере один человек, который якобы видел запуск ракеты.
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Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Гаджеты
Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G
Китайская технологическая корпорация Huawei на онлайн-презентации в Барселоне в понедельник представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает соединение 5G.
Политика
Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Хоккей
Панарин обошел Макдэвида в гонке лучших бомбардиров НХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин набрал два очка, отдав две голевые передачи.
Кино
Режиссер сериала «Сваты»: седьмой сезон может стать последним
Экономика
Украина увеличила экспорт зерновых
Украина нарастила экспорт зерновых в страны Европы, Африки и Азии, 24 февраля говорится в сообщении пресс-службы Института аграрной экономики.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Политика
США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции
Чиновник в интервью изданию подчеркнул, что президент США Дональд Трамп планирует ужесточить меры против нефтяной отрасли страны, а также против некоторых физических лиц.
Здоровье
Глава ВОЗ не исключает, что коронавирус достигнет масштабов пандемии
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус не исключает, что коронавирус может достичь масштабов пандемии.
Армия и оружие
США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд
Здоровье
Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты
Экономика
В России закрывается очередной сахарный завод
Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
Авто
Американцы выпустили «гиперкар 21-го века»
Czinger 21C станет первым автомобилем компании, а в дальнейшем они планируют выпустить трековую модификацию гиперкара.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе чемпиона мира
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Гаджеты
Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G
Обычный Realme X50 был представлен в январе, а теперь дошла очередь и для старшей версии Realme X50 Pro 5G.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Экономика
Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей
В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей.
Наука
Химиками был придуман способ создания органической электроники без вреда для окружающей среды
Во время работы специалисты создали уникальный метод нанесения тонких пленок фуллерена из водных или спиртовых растворов.
Гаджеты
Намек на выход нового плеера Apple iPod Touch появился в Сети
Согласно предварительной информации Apple TV Gen X будет стоить — 180 долларов (11500 руб.), Apple iPod Touch X Generation — 400 долларов (25600 руб.), Apple Watch Series X — 50 долларов (3204 руб.).
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Политика
Путин исключил изменение фундаментальных прав человека в Конституции
В ходе внесения поправок в Конституцию России президент Путин исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
Происшествия
В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой
В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Политика
Лавров обсудил ситуацию в Сирии с генсеком ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии, а также укрепление диалога между Россией и ООН в ходе встречи с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в Женеве.